Vivo’nun Yeni Telefonu X50 Lite İlk Kez Belgelendi

Akıllı telefon sektörünün yükselen ismi Vivo’nun yeni akıllı telefonu olacak Vivo X50 Lite, ilk kez resmi sertifikasyon sitelerinde ortaya çıktı. Cihazın birkaç özelliği, Wi-Fi Alliance ve GCF’deki belgelerde gözüktü.

Akıllı telefon piyasasının yükselen isimlerinden biri olan Vivo, sık sık yeni ve muhteşem özelliklere sahip telefonlarıyla haberlerimize konu oldu. Bugün gelen bir diğer haberse şirketin daha önce adı hiç duyulmamış yepyeni bir akıllı telefonu hakkında: Vivo X50 Lite.

Adını daha önce hiçbir yerde görmediğimiz Vivo X50 Lite, bugün ilk kez birkaç sertifika sitesinde karşımıza çıktı. Yani Vivo, yeni bir akıllı telefon daha üretme ve piyasaya sürme yolunda tüm hızla ilerliyor. Adından da anlaşılacağı üzere Vivo X50 Lite, X50 serisinin bünyesinde bulunacak.

Vivo X50 Lite, ilk kez kendini gösterdi:

Vivo X50 serisinde yer alacak diğer akıllı telefonlar olan X50 ve X50 Pro modelleri, geçtiğimiz günlerde marka hakkına kavuşmuştu. Bugün ortaya çıkan yeni X50 modeli olan Vivo X50 Lite, V1397 model numarasıyla GCF ve Wi-Fi Alliance internet sitelerinde kendisini gösterdi.

Aynı zamanda Vivo X50 Lite’ın bazı özellikleri, bahsettiğimiz sertifika sitelerinde ortaya çıktı. GCF’nin internet sitesi, Vivo X50 Lite’ın resmi adını doğrularken Wi-Fi Alliance, cihazın Android 10 ile piyasaya sürüleceğine işaret etti. Bununla birlikte Vivo X50 Lite’ın çift bantlı 5G bağlantısına da sahip olacağı belirtildi.

Vivo X50 Lite hakkında duyduğumuz ilk bilgiler yalnızca bunlarla sınırlı oldu. Vivo’nun yeni akıllı telefonunun nasıl bir işlemciye, kaç GB RAM’e veya kaç GB depolama alanına sahip olacağı gibi bilgiler şu an için bilinmiyor. Bununla birlikte kamera, batarya ve ekran özellikleri de henüz belli değil.

Vivo X50 Lite’ın bilinmeyen yönleri arasında cihazın ne zaman çıkış yapacağı bilgisi de bulunuyor. Vivo X50 Lite’ın yanı sıra X50 serisinde yer alacak Vivo X50 ve X50 Pro’nun da donanım özellikleri hakkında şu anda çok az şey biliyoruz. Vivo’nun yeni seriyle neler başarabileceğini önümüzdeki aylarda göreceğiz.