vivo, gelecek aylarda T serisini genişletmeye hazırlanıyor. Firmanın T3 5G modeli için BIS sertifikası ve Bluetooth SIG sertifikası aldığı ortaya çıktı.

Çinli teknoloji üreticilerinden vivo'nun bir süredir T3 modelini piyasaya süreceği iddia ediliyordu. T3 5G modeli ile ilgili olarak alınan sertifikalardan cihaz hakkında çok fazla bir bilgi elde edinebilmek ise pek de mümkün gözükmüyor. Listede modelin numarasının V2334 olarak kayıtlara geçirildiğini gösteriliyor.

Nisanda tanıtılma ihtimali bulunan T3 5G hakkında özellikler pek de belli değil

Bluetooth sertifikası, modelin isminin T3 5G olacağını kesinleştirirken cihazda Bluetooth 5.3 bağlantı standardına sahip olacağını gösterdi. Öte yandan sertifikasyon belgelerinde cihazın özelliklerine dair başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak listeleme, cihazın yakında gelebileceğinin göstergesi. Modelin yerini alacağı T2 5G ise geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Yine benzer bir tarih görebiliriz.

Bu açıdan bakıldığında vivo T3 5G, selefinden bir yıl sonra raflardaki yerini alacak gibi gözüküyor. T2 5G, 6,38 inçlik FHD+ AMOLED ekranlar 90Hz ekran yenileme hızına sahipti. Bu model 2400x1080 piksel çözünürlüğe sahipti ve 1300 nits parlaklık sunuyordu. Qualcomm Snapdragon 695 SoC işlemci, Adreno 619GB GPU ile gelen modelde 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama ile geliyordu. Yazılım açısından ise modelde Android 13 tabanlı Funtouch OS işletim sistemi kullanılıyordu.

vivo'nun yeni modelde bu özelliklerin üzerine çıkması kesin olarak görülüyor. Modelle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça bu bilgileri size anlatmaya devam edeceğiz. Bu modelin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.