vivo, orta segmentte konumlanmasına rağmen 144 Hz ekran ve 7050 mAh batarya sunan telefonu T5’i tanıttı.

Türkiye’de en çok satan akıllı telefon markalarından biri konumundaki vivo, telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Çinli firma, bütçe dostu segmentte konumlandırabileceğimiz bir model olan T5’i resmen tanıttı.

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vivo T5 modeli, yüksek performanslı ekranı ve dev bataryasıyla dikkat çekiyor. Cihazın arkasında iPhone Air, Google Pixel gibi cihazlara benzeyen soldan sağa uzanan bir kamera kurulumu var. Önde ise ince çerçeveli delikli ekran görüyoruz.

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vivo T5 neler sunuyor?

Ekran 6,83 inç, 1260x2800 piksel, 144 Hz, 3000 nit, AMOLED İşlemci Dimensity 7500 Turbo RAM 6/8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 7050 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

Vivo T5 5G, ön tarafında 2800 x 1260 piksel çözünürlüğe sahip 6,83 inçlik 3D kavisli bir AMOLED ekran taşıyor. Bu ekran, 144 Hz’lik yüksek yenileme hızıyla çok akıcı bir deneyim sunabiliyor. Ayrıca 3000 nitlik tepe parlaklık değeri, en aydınlık ortamlarda bile ekranı kolayca görmenizi sağlıyor. Dimensity 7500 Turbo işlemciden güç alan cihazda 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri var. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çıktığını ekleyelim.

Kamerasına baktığımızda OIS destekli 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 ana kamera ve ona eşlik eden 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera görüyoruz. Önde ise selfie çekimleri için 32 MP’lik deliğe yerleştirilen bir kamera var. 44W destekli 7050 mAh büyük bataryasıyla 85 saate kadar müzik, 34,7 saate kadar da kesintisiz video oynatma imkânı sunuyor.

vivo T5 modeli, Hindistan’da 9 Eylül’de satışa çıkacak. Diğer pazarlara gelişiyle ilgili bir bilgi yok. Başlangıç versiyonunda 370 dolar fiyatı var. En üst seviye 12/256 GB versiyonu ise 529 dolara satılacak.