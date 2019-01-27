Vivo'nun V11 Pro'dan sonra çıkartacağı devam cihazının adı uzun süredir merak konusuydu. Kullanıcılar bazı seçenekleri elediler ve V15 Pro adıyla bir cihaz çıkacağını tahmin etmişlerdi. Nitekim tahminler doğru çıktı. Geçtiğimiz günlerde telefonun koruyucu kılıf tasarımı, cihazın adıyla birlikte sızdırıldı ve cihaz hakkında birçok bilgi de bununla birlikte sızdırılmış oldu.

Son raporlar, Vivo'nun Vivo V11 Pro'nun bir sonraki modelini şubat ayında Hindistan'da duyurulacağını öne sürdü. Bazı kaynaklar yeni modelin adına V12 Pro, bazıları ise V13 Pro dediler ancak 13 sayısı birçok ülkede uğursuz kabul edildiği için V13 Pro seçeneğinin atlanacağı düşünülüyor.

Şirket, V serisinde daima tek sayılar kullandığı için V14 Pro adı da elenmiş oluyor. Elde kalan tek seçenek V15 Pro iken ise bir gelişme yaşandı ve adı doğrulamış oldu.

Eğer bahsi geçen sızıntılar doğruysa yeni cihazın adı V15 Pro olacak. Dahası, cihazın üç arka kamera ve açılıp kapanabilen bir selfie kamerası olacağı düşünülüyor. Vivo V15 Pro'da üçlü arka kamera kullanılacağı düşüncesi, sızdırılan koruyucu kılıftaki uzun kamera boşluğu sayesinde ortaya çıktı. Bu büyük kamera boşluğunun üstünde kalan küçük boşluk ise telefonun Vivo NEX'te olduğu gibi açılıp kapanabilen bir selfie kamerası barındıracağını gösteriyor.

Tüm bunlara ek olarak Vivo V15 Pro'nun arkasında bir parmak okuyucu yok gibi görünüyor. Belki de V11 Pro'da olduğu gibi ekrana entregre bir parmak izi okuyucu kullanılmak isteniyordur. Bu gelişmeler göz önüne alındığında Vivo V15 Pro, geleceği parlak bir telefon sayılabilir ancak teknik özellikleri hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz.

Cihazın fiyatının ise güncel kur göz önüne alındığında 1.900 TL ile 2.300 TL arasında olması bekleniyor.