Vivo, hem tasarım da, hem donanım da hem de güvenlikte en yeni nesil teknolojileri kullandığı yeni amiral gemisi Vivo Apex 2019'u resmi olarak tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin en yeni amiral gemisi Vivo Apex 2019’u resmi olarak tanıttı. Tamamen çerçevesiz ekranı ile çentik sevmeyenlerin yeni gözdesi olacak Vivo Apex 2019, dün lansmanı gerçekleşen Meizu Zero gibi herhangi bir USB girişine ya da fiziksel bir tuşa sahip değil.

Tasarımla başlamak gerekirse yeni Vivo Apex 2019, Vivo Nex modelinde olduğu gibi tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip. Lansman yeni gerçekleştiği için ön kameranın nasıl sağlandığı tam olarak bilinmiyor. Bununla birlikte cihaz, suya karşı daha iyi bir dayanıklılık sunmak için herhangi bir delik ya da fiziksel tuşa sahip değil.

Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 855’ten güç alan Vivo Apex 2019, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanı ile uzun yıllar boyunca amiral gemisi performansı sunabilecek bir donanıma sahip. Elbette ki iyi bir performans için bu güçlü donanımın yazılım ile desteklenmesi gerekiyor.

Vivo Apex 2019 Özellikler

Snapdragon 855 işlemci

12GB RAM, 512GB depolama

12MP+13MP çift arka kamera

6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran

5G desteği (eSIM ile)

Yeni nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

Tam ekran ses teknolojisi

IP68 sertifikası

Vivo Apex 2019’un en önemli özelliklerinden biri de cihazın yeni nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olması. Yeni teknoloji sayesinde ekranın belirli bir bölgesine değil, herhangi bir yerine dokunarak kimliğinizi onaylayabilirsiniz. Beyaz, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak cihazın fiyatı ise açıklanmadı.

eSIM ile 5G desteğine sahip olan cihaz, bağlantı teknolojisi konusunda kullanıcıların bir sorun yaşamamasını sağlayacak. Ayrıca cihazda bulunan tam ekran ses teknolojisi, harici bir hoparlöre ihtiyaç duymadan sesin ekran üzerinden yayılmasını sağlıyor. Cihazın çift arka kamera çözünürlüğü ise 13MP+12MP şeklinde duyuruldu.