vivo, batarya sağlığının üzerine ekstradan düşeceği V30 ailesinin Lite üyesini, Türkiye'de satışa çıkaracak.

Kullanıcılara avantajlı fiyatlarla fiyat/performans oranı yüksek cihazlar sunan vivo, yakın zamanda satışa sunduğu V30 5G’nin ardından serinin en yeni üyesi, 80W hızlı şarj özelliği ile segmentinin en hızlı şarjına sahip akıllı telefonu vivo V30 Lite’ı da Türkiye’de satışa hazırlanıyor.

vivo’nun gerçekleştirdiği tüketici araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların %73'ü pilinin daha hızlı dolmasını istiyor. Bu da bize, zamanın günümüzde ne kadar değerli olduğunu ve hızlı şarjın bu ihtiyacı karşılamada ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu sonuçlardan yola çıkarak vivo, kullanıcılarına segmentin en hızlı şarjına sahip telefonlarından birini sunuyor.

30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj

Kullanıcılar bu telefonu şarj etmek için saatlerce beklemek zorunda kalmayacak. 80W Hızlı Şarj teknolojisi ile telefonun yaklaşık 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Akıllı Şarj Motoru 2.0 ise şarj işlemini optimize ederek pilin aşırı ısınmasını ve aşınmasını önlüyor. Ayrıca Gece Şarj Koruması ile telefonun şarjı yüzde 80'e ulaştığında otomatik olarak şarj kesiliyor.

Bu sayede pilin aşırı şarj olmasının önüne geçilerek pil ömrü uzatılıyor. Üstelik vivo, V30 Lite akıllı telefonunun da içerisinde yer aldığı V30 Serisi için lansmana özel bir garanti hizmeti de veriyor. vivo, Türkiye'de pil sağlığı takip fonksiyonuna sahip ilk Android akıllı telefonlar olan V30 Serisi için dört yıl boyunca geçerli olan, pil sağlığının yüzde 80’in altına düşmesi durumunda ücretsiz değişim garantisi sunuyor.

Bunların yanı sıra cihazın 120 Hz Ultra Vision AMOLED ekranı sayesinde kullanıcılar, daha önce hiç görmedikleri kadar akıcı ve canlı bir görsel şölenin keyfini de çıkarabiliyor. Her hareket, ayrıntı ve renk hayat bularak kullanıcıları oldukça canlı bir dünyaya taşıyor. 1200 nit HBM Parlaklık Moduna sahip güneş ışığında okunabilen ekran ile güneşli havalarda bile ekrandaki her şeyi net bir şekilde görülebiliyor. Yüzde 91,90 Süper Ekran-Gövde Oranı ile ekran, telefonun sınırlarını zorlayarak sınırsız bir görüntüleme deneyimi sunuyor.