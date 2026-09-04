vivo, birkaç hafta önce tanıtılan aynı isimli cihazdan tamamen farklı bir model olan yeni V80 Lite 5G'yi tanıttı. Telefonda 10.000 mAh batarya var.

Türkiye’de en çok ilgi gören telefon üreticilerinden biri olan vivo, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, V serisinde konumlanacak V80 Lite 5G’yi duyurdu. Aslında aynı isimli bir telefon geçen haftalarda tanıtılmıştı. Ancak bu model ondan tamamen farklı bir telefon olarak geliyor.

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Malezya’da tanıtılan yeni V80 Lite modeli, önünde delikli ekran tasarımını benimsiyor. Arkada ise sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. Telefon, çok pahalı olmamasına rağmen gerçekten harika özelliklere sahip.

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vivo V80 Lite 5G neler sunuyor?

Ekran 6,83 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz, 2000 nit, AMOLED İşlemci Dimensity 7300e RAM 6/8 GB Depolama 18/256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 32 MP Batarya 10.000 mAh (44W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

Ekran tarafında 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel görüyoruz. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz tazeleme hızı, 449 ppi piksel yoğunluğu ve HBM modunda 2.000 nit seviyesine kadar çıkabilen parlaklık değerine sahip. %100 P3 geniş renk gamı, HDR10+ desteği ve 1,07 milyar renk derinliği sunan ekran paneline rağmen cihazın gövdesi 8,59 mm kalınlığında ve 224 gram ağırlığında tutulabilmiş.

Performans tarafında telefonun kalbinde MediaTek'in Dimensity 7300e işlemcisi, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı yer alıyor. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çıkan ürün, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C, GPS ve NFC teknolojilerini destekliyor. Kamerada ise 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX852 ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bizi karşılıyor. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası var.

En dikkat çeken özelliği şüphesiz bataryası. Telefonda silikon karbon teknolojisi kullanan 44W destekli 10**.000 mAh’lik** devasa bir pil bulunuyor. Bu batarya 1.400 tam şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin en az %80'ini koruyabiliyor. Bu da yaklaşık yedi yıllık simüle edilmiş günlük kullanıma denk bir uzun ömür anlamına geliyor.

Vivo V80 Lite 5G'nin pil performansı yalnızca teknik verilerle sınırlı kalmamış, Guinness Rekorlar Kitabı'na da adını yazdırmış durumda. Şirketin açıklamasına göre telefon, 32 saat 37 dakika boyunca aralıksız sürdürülen canlı yayın testini tamamlayarak batarya dayanıklılığı alanında resmi bir Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı. Paylaşılan kullanım sürelerine göre bu dev batarya; 68 saat telefon görüşmesi, 30 saat kesintisiz dizi/film izleme, 30 saat TikTok kullanımı ve 14 saat boyunca oyun oynama vaat ediyor.

Telefonun 6+128 GB versiyonu için başlangıç fiyatı 370 dolar. En üst seviye 8+256 GB ise 500 dolara satılacak.