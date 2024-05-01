vivo'nun bu ay Çin'de tanıtması beklenen vivo X100s ve X100 Ultra'nın tanıtımlarında kullanılacak afişler ortaya çıktı. Böylece yeni modellerin tasarımlarını da resmî olarak ilk kez görmüş olduk.

Çinli teknoloji üreticisi vivo'nun son zamanlarda en çok merak edilen modelleri arasında X100 Ultra ve X100s yer alıyordu. Gelen haberlere göre firma bu modelleri ay içerisinde kendi anavatanında tanıtacaktı. Çin'in sosyal medya platformlarında dolaşan afiş görselleri bu iddiaları doğrular nitelikte.

İşte vivo X100 Ultra ve X100s'in afişi

Afiş görselindeki iki cihazdan soldaki X100 Ultra, sağdaki yeşilli olan ise X100s gibi duruyor. Her iki telefonun da arka üst yarısını kaplayan kamera modülleri bulunuyor ve her iki telefonda da modüllerin ortasında Zeiss logosu göze çarpıyor. Öte yandan yakından bakıldığında kamera dizilimlerinin farklı olduğu da dikkat çekiyor. Her iki modelde de üç kameralı bir sistem bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla ana kamera, ultra geniş açı kamerası ve periskop telefoto kamerası gibi duruyor.

vivo X100s'te göreceğimiz kameraların X100 ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor. Buna göre cihazın ana kamerası 50MP olacak ve OIS desteği sunacak. Geniş açı kamerası da 50MP olacak ancak OIS destekli periskop telefoto kamerası 64MP olarak gelecek ve 3x optik zoom özelliğine sahip olacak.

vivo X100 Ultra'nın ise 6,78 inçlik AMOLED E7 2K 120Hz ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye ve 80W kablolu şarja sahip olacağı belirtiliyor. Kamera açısından ise âdeta gövde gösterisi yapacak olan telefonda 32MP ön kamera, 50MP ana arka kamera, 50MP ultra-geniş açı kamerası ve 4,3x optik, 200x dijital zoom özelliğine sahip 200 MP'lik periskop telefoto kamerası bulunacak.