vivo, yaklaşmakta olan telefonu X100s'i AnTuTu testine soktu. MediaTek Dimensity 9300+ işlemcili telefon, bugüne kadarki en yüksek puanı almayı başardı.

Çinli teknoloji devi vivo, bir süredir X100 serisi telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; serinin ilk iki telefonu hâlihazırda duyuruldu. Ancak vivo X100s, X100s Pro ve X100 Ultra, çok büyük olasılıkla önümüzdeki yıl duyurulacak. Gelen son haberler, vivo X100s'in tam bir performans canavarı olacağını gözler önüne seriyor.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, MediaTek Dimensity 9300+ işlemci ile çalışacak vivo X100s'in AnTuTu testlerine ilişkin sonuçlar paylaşıldı. vivo Ürün Direktörü Han Boxiao tarafından yapılan paylaşım, vivo X100s'in AnTuTu puanlarını darma duman ettiğini gözler önüne serdi.

vivo X100s, AnTuTu'da 2,3 milyon puan almayı başardı!

Yapılan paylaşıma göre AnTuTu testlerine giren vivo X100s, bu testlerde 2 milyon 305 bin 267 puan almayı başardı. Bu, daha önce yayımlanmış olan puanlar arasında en yüksek seviyeye ulaşıldığını gözler önüne seriyor. Bu telefonun GeekBench'te çok çekirdekli işlem puanının 7.743 olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

MediaTek Dimensity 9300, zaten oldukça gelişmiş bir işlemciydi. MediaTek Dimensity 9300+ ise bunun hız aşırtılmış versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Tüketiciyi üzmeyecek işlemci, telefonun diğer özellikleriyle birleştiği zaman fark yaratmayı başaracak gibi görünüyor.

Peki vivo X100s'in tasarımı nasıl olacak?