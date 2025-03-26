vivo, X200 serisinin yeni telefonu X200s'in bazı önemli özelliklerini açıkladı. Cihaz, yepyeni işlemciyle gelecek.

vivo, ülkemizde Pro versiyonunu gördüğümüz amiral gemisi X200 serisine X200s isimli yepyeni bir model eklemeyi planlıyordu. Geçen hafta bu telefonun resmî tasarımının paylaşıldığını görmüştük.

Şimdi ise şirketin Ürün Yöneticisi Han Boxiao, telefonun bazı teknik detaylarını bizlerle buluşturdu. Cihaz, karşılanabilir bir fiyata gelirse gerçekten çok iddialı olacak gibi görünüyor.

Dimensity 9400+ ve bypass şarjla gelecek

*vivo X200s resmî tasarımı.

Açıklamalara göre vivo X200s modeli, MediaTek’in önümüzdeki ay tanıtacağı Dimensity 9400’ün daha gelişmiş bir versiyonu olan Dimensity 9400+ ile gelecek. Bu da yepyeni bir işlemciyle gelerek Dimensity 9400’le donatılan standart X200’den daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak cihazın bypass şarj ve kablosuz şarj özellikleriyle geleceği de eklenmiş. Her ikisi de standart modelde yoktu bu yüzden şarj konusunda da önemli iyileştirmeler var diyebiliriz. Bypass şarj, cihazın pilini kullanmadan doğrudan şarj cihazını kullanmasını sağlıyor ve pilin zarar görmesinin önüne geçen bir özellik.

Telefonun 6,67 inçlik 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan düz OLED ekranla geleceğini belirtelim. Daha hızlı kilit açmaya yarayan yeni ltrasonik parmak izi sensörünü de göreceğiz.

Bunlar dışında telefonda 50 MP’lik 3’lü kamera kurulumu yer alacak. ZEISS iş birliği devam edecek. Bu da X200s’te de üst seviye görüntüleme deneyimi sunulacağı anlamına geliyor. Bataryasının 6000 mAh olmasının beklendiğini de ekleyelim. Telefon, X200 Ultra ile birlikte nisan ayında tanıtılacak.