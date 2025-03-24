vivo'nun yaz başında tanıtmasını beklediğimiz yeni katlanabilir telefonu X Fold 4'ün akü gibi bataryayla geleceği öne sürüldü. İddiaya göre cihaz, bu konuda tüm katlanabilir telefonları geçecek.

Katlaanbilir telefonlar günden güne daha popüler hâle gelirken birçok farklı markadan yeni cihazlar geldiğini görüyoruz. En önde gelen telefon firmalarından olan vivo da bunlardan biri. Şirket, yakında bizi X Fold 4 modeliyle tanıştırmayı planlıyor.

Şimdi ise vivo X Fold 4’ten yeni bilgiler geldi. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre telefon, rakiplerinin çok önünde olan bir özellikle gelecek.

En büyük bataryalı katlanabilir telefon olacak

İddiaya göre vivo X Fold 4, 6000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Bu, daha önce hiçbir katlanabilir telefonda görmediğimiz bir şey. Karşılaştırma yapacak olursak temmuzda tanıtılacak en büyük rakibi Samsung Galaxy Z Fold 7’de 4.400 mAh’lik batarya bekleniyor.

Yani pil konusunda şimdiye kadarki en iddialı telefonla karşılaşma ihtimalimiz var. Çok daha uzun pil ömrü sunması kullanıcıların büyük ilgisini çekecektir. Ayrıca kablosuz şarj destekleyeceği de belirtilmiş. Hızlı şarj desteği konusunda ise bir bilgi yok.

Bunlar dışında diğer özellikleri de sızıntıda yer aldı. Telefonun, geçen senenin işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alması bekleniyor. 50 MP ana kamera, AMOLED ekran, IPX8 dayanıklılık da söylentiler arasında. Telefonun haziran gibi geleceğini tahmin edebiliriz.