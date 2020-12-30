Vivo, Uygun Fiyatlı Telefonu Y20 (2021)'i Duyurdu

Vivo, bütçe dostu yeni telefonu Y20 (2021)'i duyurdu. Aylar önce duyurulan Y20'nin yeni bir versiyonu olan telefon, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde. Şu an için sadece Malezya'da satılan telefonun hangi ülkelerde satılacağı netleşmedi.

Dün akşam saatlerinde üst düzey telefonlarını duyuran Vivo, şimdi de uygun fiyatlı ve düşük özelliklere sahip yeni bir telefon ile karşımıza çıktı. "Y20 (2021)" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, birkaç hafta önce tüketicilerin beğenisine sunulan Y20 isimli modelin yenilenmiş bir versiyonu.

Vivo Y20 (2021), 6,51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD ekrana sahip. Çentikli bir yapıya sahip olan bu akıllı telefonun ön kamerası, kullanıcılara 8 MP çözünürlük vadediyor. Telefonun arka kısmındaki üçlü kamera kurulumunda ise 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de bokeh efektleri için oluşturulmuş bir kamera yer alıyor.

Vivo Y20 (2021), işte böyle görünüyor

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio P35 işlemciden güç alıyor. Bu güç 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı kombinasyonu ile desteklenirken, ekstra depolama için microSD desteği de eklenmiş durumda. Bluetooth 5.0, GPS, microUSB ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu gibi özelliklere de sahip olan telefon, Android 10 tabanlı FunTouch OS'la çalışıyor. Telefonun sahip olduğu 5.000 mAh kapasiteli batarya ise 10 watt şarj imkanı sağlıyor.

Vivo Y20 (2021) teknik özellikleri

Ekran: 6.51 inç, HD+ (720 x 1600 piksel), IPS LCD

6.51 inç, HD+ (720 x 1600 piksel), IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS

Android 10 tabanlı FunTouch OS Boyutlar: 164.41 x 76.32 x 8.41 mm

164.41 x 76.32 x 8.41 mm Ağırlık: 192 gram

Tüm bu özelliklere sahip Vivo Y20 (2021), beyaz ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. An itibarıyla sadece Malezya pazarına sunulan modelin, ilerleyen süreçte pek çok ülkeye yayılması bekleniyor. Mütevazı özelliklere sahip bu telefonun fiyatı ise 150 dolar (yaklaşık 1.100 TL + vergiler) olarak açıklandı.