  • Vivo APEX 2019 Parmak İzi Okumada Oldukça Başarılı

Vivo APEX 2019, Ekranının Her Yerinden Parmak İzi Okuyabiliyor

2 dk okuma süresi
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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Vivo APEX 2019 üstün bir parmak izi sensörüne sahip.

Vivo'nun 24 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği etkinlik ile tanıttığı yenilikçi akıllı telefonu Vivo APEX 2019; delik, tuş ve çentik gibi tasarımın bütünlüğünü bozan herhangi bir fiziksel yapıya sahip olmamasıyla öne çıkıyor. Telefonu tanıtımından sonra inceleme fırsatı bulan kişiler, APEX 2019'un parmak izini ekranın her yerinde başarıyla okuyabildiğini söyledi.
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~Vivo APEX 2019'un ekranın her yerinden parmak izini algılayabilmesini, videoyu 1.40'dan itibaren izleyerek görebilirsiniz

Fiziksel bir tuşa sahip olmayan akıllı telefon Vivo APEX 2019'da bu tuşların yerini basınç duyarlı dokunmatik sensörler alıyor. APEX 2019, tuşların yerini alan sensörleri her zaman açık bulunan ekranının kenarlarında yer alan göstergeçlerle (işaretçilerle) kullanıcılarına belirtiyor. Güç tuşunun olduğu yerde bulunan hafif çıkıntı ise sensörün yerinin bulunmasında kolaylık sağlıyor.
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Vivo APEX 2019'un şarjı ise manyetik bir şekilde cihazın arkasında bulunan yuvasına oturan kablosuyla gerçekleştiriliyor. Yenilikçi özelliklere sahip olan cihazın herhangi bir hoparlör deliğine sahip olmamasına rağmen çıkardığı sesin oldukça yüksek olması büyük merak uyandırıyor. Vivo'nun yeni akıllı telefonunun fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/vivo_apex_2019s_full_display_fingerprint_reader_impresses_on_video-news-35259.php
Etiketler: ekran içi parmak izi tarayıcısı, Vivo Apex 2019
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