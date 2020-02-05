Ülkemizde de faaliyet gösteren Birleşik Krallık merkezli telekom şirketi Vodafone, Huawei ekipmanlarını Avrupa ağlarından kaldıracağını açıkladı. Şirketin CEO’su, bu işlemin 200 milyon euroya mâl olacağını ifade etti.

Birleşik Krallık merkezli telekom şirketi Vodafone; bugün yaptığı açıklamada, kablosuz ağlarının çekirdek parçalarındaki Huawei yapımı ekipmanlarını kaldıracağını duyurdu. Reuters’te yer alan habere göre şirketin CEO’su Nick Read, bu işlemlerin maliyetinin yaklaşık 200 milyon euro (1,3 milyar TL) olacağını ve 5 yıl gibi bir sürede tamamlanacağını ifade etti.

Huawei ve 5G

Birleşik Krallık, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şirketlerin, 5G yapılarında Huawei gibi 'yüksek riskli' satıcıların ekipmanlarını kullanabileceğini ifade etmişti. Ancak bu ekipmanların, ağlardaki hassas ve önemli parçalara entegre edilemeyeceği uyarısında da bulunmuştu.

Birleşik Krallık, ayrıca kullanılabilecek Huawei ekipmanlarına %35’lik bir sınır koymuştu. Üstelik bu sınırın, sadece hassas noktalarda değil baz istasyonlarında ve direklerde de geçerli olduğu ifade edilmişti.

Nick Read, The Guardian’a yaptığı açıklamada, diğer Avrupa ülkelerinin de Birleşik Krallık’ı takip etmesi ve Huawei ekipmanlarına benzer sınırlamaları koyması durumunda, bu ülkelerde 5G ağı gelişiminin daha fazla zaman alacağını söyledi.

Birleşik Krallık, ABD’den gelen güçlü itirazlara rağmen Huawei’nin, ülkedeki 5G ağlarda rol almasına izin vermişti. ABD hükûmeti, geçtiğimiz iki sene boyunca siber güvenlik endişeleri sebebiyle Çinli telekom üreticisini engellemeleri yönünde baskılar kurmuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz senenin mayıs ayında Çinli teknoloji devini, Entity List adı verilen ve İhracat Dairesi’nin lisansı olmadan ürün alınamayan şirketlerin yer aldığı listeye eklemişti. Böylece ABD’li şirketin Huawei ekipmanlarının kullanımının önüne geçilmişti.