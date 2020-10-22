Vodafone, eSIM Hizmetini Türkiye'de Kullanıma Sundu

Vodafone, Türkiye'deki müşterilerinin eSIM hizmetinden faydalanmaya başlayabildiklerini duyurdu. Yapılan açıklamalarda hem yeni müşterilerin hem mevcut müşterilerin bu hizmetten yararlanacağı ifade edildi. Bu hizmetten faydalanabilmek içinse destekleyen bir telefona sahip olmak gerekiyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın bazı açıklamalarından bahsetmiştik. Sayan, bu açıklamalarında eSIM teknolojisinin yakın bir gelecekte Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'de uzunca bir süredir hizmet veren Vodafone, an itibarıyla müşterilerine eSIM sunmaya başladı. Vodafone'un hem faturalı hem de faturasız müşterileri, an itibarıyla eSIM'e geçiş yapabiliyor.

Vodafone tarafından yapılan açıklamalara göre müşteriler, mevcut hatlarını bile eSIM olarak değiştirebilecekler. Ayrıca yeni bir hat satın alan müşterilere de isterlerse eSIM verilecek. Vodafone'a göre uzaktan yönetilebilen ve programlanabilen eSIM'ler, müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy tarafından yapılan açıklamalarda, Vodafone'un dijital bir marka olmayı önemsediği belirtildi. eSIM teknolojisinin müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracağını söyleyen Aksoy, yeni bir devrin başlangıcını yerli üretim dijital sim kartlarla yaptıklarını söyledi. Aksoy'a göre eSIM'ler, BTK düzenlemelerine uygun olarak geliştirilmiş durumda.

eSIM devriyle birlikte fiziksel kartlara duyulan ihtiyaç azalıyor. Ayrıca bu kartların kaybolma ya da çalınma ihtimalleri de ortadan kalkıyor. Herhangi bir donanım parçasına ihtiyaç duymayan bu dijital SIM kartlar, çevre kirliliğinin de önüne geçilmesine yardımcı olmuş oluyorlar. Uzmanlara göre eSIM'lerin en faydalı özelliği, yurt dışı seyahatlerinde tak çıkar yapılmasının önüne geçilmesini sağlıyor oluşu.

Bu arada, Vodafone'un müşterilerine sunduğu eSIM hizmetine geçiş için, ek ücret talep edilmiyor. Andak bu dijital SIM'lerin kullanılabilmesi için, eSIM'i destekleyen bir akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. Vodafone, eSIM destekli akıllı telefon modellerinin sayısı arttıkça, eSIM hizmetinden faydalanacak tüketicilerin sayısının da artacağına inanıyor.