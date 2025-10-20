Vodafone Türkiye CEO'sundan 5G Açıklaması: 1 Nisan 2026'da Başlıyoruz!

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, dün gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesine ilişkin açıklamalar yaptı. Durumdan memnun olduklarını söyleyen Engin Aksoy, 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G dönemini başlatacaklarını açıkladı.

16 Ekim tarihi, Türkiye'nin teknoloji gelişimi için tarihe geçti. Zira Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK merkezinde 5G ihalesi gerçekleştirdi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, devasa paralar ödeyerek 5G için yetkilendirildi.

Nispeten uygun fiyatlı paketleri ile tüketicilerin tercih ettiği Vodafone, 627 milyon dolarlık yatırımla hem geniş kapsama alanı için 700 MHz hem de yüksek hız için 3.5 GHz'de frekanslar satın aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye 5G sunmaya başlayacaklarını ifade etti.

Vodafone Türkiye CEO’sunun 5G açıklaması şöyle:

5G yetkilendirme ihalesini ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. 3.5GHz’de istediğimiz frekansı elde ederek stratejik bantlarda güçlü pozisyonumuzu korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bant genişliğiyle birlikte Türkiye’de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Tahsis edilen frekansların %75’i operatörlere eşit bir şekilde dağıtıldı. Güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız.

Vodafone olarak, deneyimlerimize ve iş planlarımıza dayalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozisyona ulaştık. 3.5 GHz’de istediğimiz frekansı elde ederek, 5G hız ve kapasitesini sağlayacağız. Müşterilerimize en iyi hizmeti vereceğiz. 5G için 5 yıldır yoğun bir biçimde hazırlanıyoruz. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. Sahada kurduğumuz tüm ekipmanlar 5G’ye hazır ve uygun durumda. Bugün en fazla sahada kapasite iyileşmesi yapan operatörüz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut’un Şubat-Mart 2025’te yaptığı araştırmada Türkiye'de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. 5G’nin gelişini müşterilerimizle kutlamak için özel bir kampanya da düzenliyoruz.

Ülkemize 5G’yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkanlara sahibiz. Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız. 5G uyumlu olan altyapımızda 5G yetkilendirme çerçevemiz doğrultusunda hazırlıklarımıza son şeklini vereceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunacağız.

Vodafone'un satın aldığı frekanslar ne anlam ifade ediyor?