Volkswagen, yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Önümüzdeki birkaç yılda 50 bin kişi işten çıkarılacak, ürünler yarı yarıya azaltılacak.

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu'nun yöneticileri, şirket içerisinde uzun süredir tartışılan ve geleceği yeniden şekillendirmeyi hedefleyen "Future Plan 2030" yeniden yapılanma paketini oy birliğiyle kabul etti.

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Alınan bu kararla birlikte daha önce hedeflenen maliyet azaltma çabaları ürün, kapasite ve istihdam kesintilerine dönüştürülmüş oldu. Devasa işten çıkarmalar ve ürünlerden değişiklikler kapıda.

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50 bin kişi daha işten çıkarılacak

Yeni açıklanan yapılanma paketi, daha önce kabul edilen ve kademeli olarak uygulanan 50 bin kişilik işten çıkarma kararına ilave olarak 50 bin yeni kadro kesintisini daha beraberinde getiriyor. Yönetim pozisyonlarını da kapsayan bu kararla birlikte grubun 2030 yılına kadar toplam istihdam azaltımı altı haneli sayılara ulaşacak. Volkswagen henüz marka bazında ayrıntılı bir dağılım listesi yayımlamamış olsa da ağustos ayı sonlarında çalışanlara iletilen dahili bir belgede kesintilerin yaklaşık yarısının doğrudan Almanya'daki kadroları etkileyeceği bildirilmişti.

Şirket yönetimi ayrıca stratejik olmayan faaliyet alanlarının yaklaşık üçte birini elden çıkarmayı veya yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bu adımın yazılım birimlerinden ortak girişimlere kadar geniş bir alanı kapsayabileceği ifade edilmiş. CEO Oliver Blume'un mevcut durumu açıkça "kritik" olarak tanımlaması da krizin boyutunu göz önüne seriyor.

Ürün tarafında ise büyük bir sadeleşme olacak. Volkswagen, 2035 yılına kadar model yelpazesini yüzde 50 oranında küçültmeyi hedefliyor. Bununla birlikte paket ve donanım opsiyonlarındaki karmaşıklığın da yüzde 75 oranında azaltılması ve mühendislik ile pazarlama bütçelerinin yüksek satış hacmine sahip odak modellere aktarılması planlar arasında. Küçülme, Almanya'da yer alan Emden, Zwickau, Hanover ve Neckarsulm fabrikalarındaki mevcut araç üretimlerini de riske atacak. Bu tesislerde Audi A5, A6, A8, E-Tron GT, Q4 E-Tron, Cupra Born ve Volkswagen ID serisi elektrikli modellerin üretimi gerçekleştiriliyordu.