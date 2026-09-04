Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Volkswagen, 50 Bin Kişiyi Daha İşten Çıkartacak! Ürünlerin Yarısı Piyasadan Çekilecek

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Volkswagen, yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Önümüzdeki birkaç yılda 50 bin kişi işten çıkarılacak, ürünler yarı yarıya azaltılacak.

Volkswagen, 50 Bin Kişiyi Daha İşten Çıkartacak! Ürünlerin Yarısı Piyasadan Çekilecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu'nun yöneticileri, şirket içerisinde uzun süredir tartışılan ve geleceği yeniden şekillendirmeyi hedefleyen "Future Plan 2030" yeniden yapılanma paketini oy birliğiyle kabul etti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Alınan bu kararla birlikte daha önce hedeflenen maliyet azaltma çabaları ürün, kapasite ve istihdam kesintilerine dönüştürülmüş oldu. Devasa işten çıkarmalar ve ürünlerden değişiklikler kapıda.

İçerikten Görseller

Volkswagen, 50 Bin Kişiyi Daha İşten Çıkartacak! Ürünlerin Yarısı Piyasadan Çekilecek
vwic

50 bin kişi daha işten çıkarılacak

vwic

Yeni açıklanan yapılanma paketi, daha önce kabul edilen ve kademeli olarak uygulanan 50 bin kişilik işten çıkarma kararına ilave olarak 50 bin yeni kadro kesintisini daha beraberinde getiriyor. Yönetim pozisyonlarını da kapsayan bu kararla birlikte grubun 2030 yılına kadar toplam istihdam azaltımı altı haneli sayılara ulaşacak. Volkswagen henüz marka bazında ayrıntılı bir dağılım listesi yayımlamamış olsa da ağustos ayı sonlarında çalışanlara iletilen dahili bir belgede kesintilerin yaklaşık yarısının doğrudan Almanya'daki kadroları etkileyeceği bildirilmişti.

Şirket yönetimi ayrıca stratejik olmayan faaliyet alanlarının yaklaşık üçte birini elden çıkarmayı veya yeniden yapılandırmayı planlıyor. Bu adımın yazılım birimlerinden ortak girişimlere kadar geniş bir alanı kapsayabileceği ifade edilmiş. CEO Oliver Blume'un mevcut durumu açıkça "kritik" olarak tanımlaması da krizin boyutunu göz önüne seriyor.

Ürün tarafında ise büyük bir sadeleşme olacak. Volkswagen, 2035 yılına kadar model yelpazesini yüzde 50 oranında küçültmeyi hedefliyor. Bununla birlikte paket ve donanım opsiyonlarındaki karmaşıklığın da yüzde 75 oranında azaltılması ve mühendislik ile pazarlama bütçelerinin yüksek satış hacmine sahip odak modellere aktarılması planlar arasında. Küçülme, Almanya'da yer alan Emden, Zwickau, Hanover ve Neckarsulm fabrikalarındaki mevcut araç üretimlerini de riske atacak. Bu tesislerde Audi A5, A6, A8, E-Tron GT, Q4 E-Tron, Cupra Born ve Volkswagen ID serisi elektrikli modellerin üretimi gerçekleştiriliyordu.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com