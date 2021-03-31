Volkswagen'in ABD'de İsim Değiştireceği Meslesi, Şaka Çıktı

Volkswagen'in ABD'deki ismini değiştireceği meselesinin aslı ortaya çıktı. Volkswagen yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda bunun 1 Nisan şakası olduğu, Volkswagen isminin dünyanın her yerinde kullanılmaya devam edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen'in ABD pazarındaki ismini değiştirebileceğinden bahsetmiştik. Şirketin internet sitesinde yayınlanan bir basın bültenine göre şirket, ABD'deki operasyonlarını bundan sonra "Voltswagen" ismi altında yürütecekti. "Volt" ibaresinin elektrikle ilgili olması, bu isim değişikliğinin şirketin elektrik motorlu araçlarına yönelik bir hamle olarak nitelendirilmişti.

Volkswagen'in internet sitesinde paylaşılan basın görseli, özellikle de basın dünyasında büyük ses getirmişti. Dünyanın en büyük medya organları bile bu isim değişikliğini büyük manşetlerle vermiş, bunun bir devrim olduğunu söylemişlerdi. Ancak bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Volkswagen tarafından yapılan açıklamalarda, olayın pek de görüldüğü gibi olmadığı ifade edildi.

Volkswagen: Bilerek yaptık. Bu değişiklik, 1 Nisan şakasıydı

Volkswagen yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Volkswagen isminin diğer ülkelerde olduğu gibi ABD'de de kullanılmaya devam edeceği ifade edildi. İnternet sitesinde paylaşılan haberin bilerek yayınlandığını ve amaçlarının 1 Nisan ruhuna uygun bir şaka yapmak olduğunu söyleyen yetkililer, bazı gelişmeler olduğunu, bu gelişmelerle ilgili daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde vereceklerini duyurdular.

Volkswagen, tüm dünyaya şaka yapmak için bir plan da yapmış. Paylaşılan basın açıklamasını bir süre takip eden ve haber kaynaklarına düşmeye başladığını görünce de kaldıran yetkililer, böylelikle söz konusu açıklamanın yanlışlıkla paylaşıldığının düşünülmesini sağlamak istemişler. Şirket amacına ulaşmış olsa da bu 1 Nisan şakası, bize göre pek de komik değildi. Peki siz Volkswagen'in şakasına güldünüz mü?