Volkswagen, akıllı telefonlarınızı ve tabletlerinizi birer otomobil göstergelerine dönüştürebileceğiniz yeni çıkartılabilir panelin patentini aldı.

Volkswagen, otomobillerimizle etkileşim şeklimizi değiştirebilecek devrim niteliğinde bir fikir üzerinde çalışıyor. Alman otomobil üreticisi, akıllı telefonunuz veya tabletinizle değiştirilebilecek çıkarılabilir bir gösterge panelinin patentini aldı. Bu sayede aracınızın özelliklerini kişiselleştirebilecek ve istediğiniz zaman yükseltebileceksiniz

Çıkarılabilir gösterge paneli konsepti yeni değil, ancak Volkswagen bunu bir sonraki seviyeye taşıdı. Patente göre ekran navigasyon, medya ve telefon işlevleri gibi gerekli olmayan bilgileri işlerken, arkasındaki temel bir ekran hız, yakıt seviyesi ve göstergeler gibi temel sürüş bilgilerini gösterecek. Bu da ayrılabilir ekranı unutsanız ya da kaybetseniz bile aracınızı kullanmaya devam edebileceğiniz anlamına geliyor.

Volkswagen bunu nasıl gerçekleştirmeyi planlıyor?

Volkswagen bu fikri otomobillerinde ne zaman ya da nasıl uygulamayı planladığını açıklamadı ancak patent, çıkarılabilir ekranın Bluetooth, NFC, WiFi veya kablolu bir bağlantı yoluyla otomobilin sistemine bağlanabileceğini gösteriyor. Ayrıca telefonun veya tabletin şarjını bitirmemek adına bu sistemin şarj etme özelliğinin de olacağı görülüyor.

Patent ayrıca Volkswagen'in ekranı araca sabitlemek için farklı yollar düşündüğünü de gösteriyor. Seçeneklerden birinde telefonu veya tableti direksiyonun arkasında sabit tutacak bir araç, bir diğerinde ise ön cama veya gösterge paneline sabitlemek için mıknatıs veya vantuz gözlere çarpıyor.

Peki bu ne işe yarayabilir?

Gösterge yerine kişisel telefonunuzu kullanarak sürüş deneyiminizi geliştirmek adına örneğin cihazınızın ses kontrolü, yüz tanıma ve biyometrik sensörler gibi özelliklerini kullanabilirsiniz. Dahası, esneklik ve kişiselleştirmenin sınırını siz belirliyor olacaksınız.

Ekranınızın boyutunu, şeklini ve konumunu tercihlerinize göre seçebileceksiniz ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin, uzun yolculuklar için büyük bir tablet veya şehir içi sürüş için bir telefon kullanma imkanınız olacak.

Son olarak aracınızı değiştirmeden en son teknolojiye ayak uydurabilirsiniz. Cihazınızı istediğiniz zaman yükseltebilir ve daha iyi grafiklerin, performansın ve işlevselliği deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca sürüş deneyiminizi geliştirecek daha fazla uygulama ve hizmete de erişebilirsiniz.

