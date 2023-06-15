Volkswagen, kârlılığa odaklandığı yeni yol haritasını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre marka, artık bazı modellerin üretimini yapmayacak. Onlardan bir tanesi de Arteon...

Alman otomobil devi Volkswagen'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Şirket, kârlılığını artırmak için yeni bir yol haritası hazırladığını ve bu kapsamda bazı otomobillerin tedavülden kalkacağını duyurdu. Volkswagen, bunun yerine satış rakamı memnun eden modellere odaklanacak. Peki Volkswagen, aldığı karar doğrultusunda hangi otomobillerden vazgeçecek?

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, markanın yakışıklı sedanı Arteon'dan vazgeçileceği ifade edildi. Volkswagen, diğer modellerine çok da değinmedi ancak Arteon için yolun sonunun geldiği artık kesin. Şirket, Arteon'un ne zaman öldürüleceğine ilişkin net bir şey söylemedi ancak söylentiler, 2024 yılını işaret ediyor. Bu arada; yeni yol haritası kapsamında başka modellerin de üretimden kalkacağı belirtildi. Ancak Arteon'dan başka model ismi anılmadı.

Peki Volkswagen, neden en yakışıklı sedanından vazgeçiyor?

E segment otomobiller arasında bulunan Volkswagen Arteon, markanın bugüne kadar ürettiği en yakışıklı araçlardan bir tanesi. Ancak iş satış rakamlarına geldiği zaman durum böyle değil. Öyle ki bu otomobil için satış rakamları, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 1000'in üzerinde arttı. Ancak buna rağmen satışlar sadece 550 civarında. Bu istatistikler, Volkswagen'in Arteon'dan neden vazgeçtiğini anlamamız için yeterli.

Volkswagen'in yeni yol haritasının şirkete 10.8 milyar dolarlık getiri sağlaması bekleniyor. Şirket bu konuda o kadar ciddi ki yeni yol haritasının denetlenmesini sağlayacak bir mekanizma kuracak ve Arteon gibi modellerin öldürülmesinin nasıl sonuçlar getireceği analiz edilecek. Ekim ayına kadar hayata geçirilecek yeni yol haritası, markanın Arteon ile birlikte hangi modellerden vazgeçeceğini anlamamızı sağlayacak...

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