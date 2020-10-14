Volkswagen, düzenlediği bir etkinlikte "Golf GTI Clubsport" isimli yeni aracını duyurdu. Performans odaklı 300 beygir gücündeki araç, iç ve dış tasarımı ile de sportifliğini sonuna dek hissettiriyor. Aracın fiyatının ne olacağı ise şu an için bilinmiyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, ikonik modellerinden Golf'ün en yeni versiyonunu duyurdu. Birkaç ay önce tanıtılan 8. nesil Golf GTI'nin yeni versiyonu olan "Golf GTI Clubsport"u hayranlarıyla buluşturan şirket, şık tasarım ve yüksek performansla müşterilerini etkilemeye çalışacak gibi görünüyor. Bu arada yüksek performanstan kastımız gerçekten de yüksek performans. Çünkü yeni Golf, tam 300 beygir gücünde.

Golf GTI, zaten fazlasıyla sportif bir yapıya sahipti. Golf GTI Clubsport ise daha da sportif yapısıyla dikkat çekiyor. Bal peteği ızgaralarla agresif bir hale bürünen araç, dört köşesine de eklenen gövde rengi aparatlarla birlikte tasarımını biraz daha bütünleştiriyor. Ayrıca tüketiciler, standart olarak 18 inç ya da bir seçenek olarak 19 inç jant tercihinde bulunabiliyorlar.

Volkswagen Golf GTI Clubsport işte böyle görünüyor

Volkswagen Golf GTI Clubsport'un önü kadar arka tasarımı da etkileyici. Çift çıkışlı egzoz tasarımı, aracın sportif yapısını daha fazla hissettirirken logonun altında yer alan GTI ibaresi, aracın performans odaklı olduğunu da gözler önüne seriyor. Ayrıca bagaj kapağı üzerine yerleştirilen spoiler da araca çok da farklı bir hava katmış durumda.

Aracın iç tasarımına baktığımız zaman, Volkswagen'in ArtVelours kumaş döşemelerinin standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Ayrıca Golf GTI Clubsport'un iç tasarımının neredeyse her yerinde kullanılmış kırmızı renk vurgusu, gücü derinden hissettiriyor.

Volkswagen Golf GTI Clubsport'un kaputunun içinde ise tam bir canavar yatıyor. 300 beygir gücündeki motor, 400 Nm tork değerine sahip. 2.0 litrelik TSI motor, turbo şarj varlığının yanı sıra dört silindirli. 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzımana sahip olan Golf GTI Clubsport'un ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 250 kilometre olarak sınırlandırılmış durumda. Volkswagen'e göre Golf GTI Clubsport, 100 km/sa hıza 6 saniyeden çok daha kısa bir sürede ulaşabiliyor.

Bu arada Volkswagen Golf GTI Clubsport'un dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de Nürburgring sürüş modu. Bu mod, aracın yarış pistleri için uygun hale gelmesini sağlıyor. Volkswagen, bu sürüş modu sayesinde aracın süspansiyonlarının, yönlendirme sisteminin ve motor kontrolünün yarış pistlerine uygun hale getirdiğini söylüyor. Volkswagen'e göre bu araç bu modda kullanılırken önden savrulma gibi durumlara mahal vermiyor.

Volkswagen Golf GTI Clubsport'un bayilere ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor. Ayrıca Volkswagen, bu aracın fiyatına ilişkin de bir açıklama yapmadı. Volkswagen, Golf GTI Clubsport'un Meksika'daki fabrikada üretileceğini ifade ediyor.