Kompakt tasarımı sportif çizgilerle birleştiren 2020 Hyundai i20'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Araç, ne uygun ne pahalı sayılabilecek fiyatıyla selefinin popülerliğini koruyabilir.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Türkiye’de satışa sunduğu en popüler modellerden i20’nin en güncel versiyonu olan 2020 Hyundai i20’nin Türkiye fiyatını açıkladı. Kompakt tasarımı ile şehir içi kullanımda rahat bir sürüş sunan i20’nin selefine göre bariz bir şekilde daha sportif bir tasarıma sahip.

Hyundai tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni i20, Türkiye’de yalnızca benzinli motor seçeneği ile satışa sunulacak. 1.4 MPI ve 1.0 T-GDI olmak üzere iki ayrı motor seçeneğiyle karşımıza çıkan yeni i20, farklı motor, donanım paketi ve şanzıman seçeneklerine göre sürücülere toplam 14 farklı versiyon sunuyor.

2020 Hyundai i20’nin en uygun fiyatlı versiyonu 1.4 MPI motor, 6 ileri vitesli manuel şanzıman ve Jump donanım paketi ile gelirken, en üst fiyatlı paket 1.0 T-GDI motor, 7 İleri vitesli DCT şanzıman ve Elite Plus donanım paketi sunuyor.

2020 Hyundai i20 Türkiye fiyatları

1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 166.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Düz MT Style (Benzinli) - 176.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 179.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style (Benzinli) - 187.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design (Benzinli) - 188.500 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 199.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 206.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus (Benzinli) - 225.000 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 201.000 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Design (Benzinli) - 202.500 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli) - 213.000 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite (Benzinli) - 220.000 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Plus (Benzinli) - 231.000 TL

1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli) - 218.000 TL

Önceki nesil Hyundai i20, kompakt tasarımı ve nispeten uygun fiyatıyla Güney Koreli şirketin en popüler modellerinden biri olmayı başarmıştı. Sizce 2020 Hyundai i20’den de benzer bir başarı görmemiz mümkün mü?