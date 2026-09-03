Volkswagen'in Gözden Çıkardığı İlk Marka Belli Oldu: Yakında Piyasadan Çekilecek!

Volkswagen, gizli bir rapora göre Seat markasını 2029'a kadar sonlandırıp tüm odağını Cupra'ya kaydırmayı planlıyor.

Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve marka stratejilerini yeniden yapılandırmak amacıyla tarihi bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin bu hafta toplanacak denetleme kurulu için hazırlanan gizli bir rapora göre Seat'ın en geç 2029 yılı sonuna kadar kademeli olarak piyasadan çekilmesi planlanıyor.

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Süreç boyunca mevcut kullanıcılara servis ve garanti desteği verilmeye devam edilecek fakat markanın elektrikli geleceğinde ve 2030 vizyonunda artık Seat'a yer verilmeyecek.

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Stratejik odak Cupra olacak

Volkswagen, bu hamleyle temel marka segmentindeki (VW, Skoda, Seat/Cupra) karmaşıklığı azaltmayı ve yatırım yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Gizli raporda, Seat'ın mevcut yapısıyla devam etmesinin kaynakları gereksiz yere tükettiği belirtilirken, gruptaki stratejik geliştirme ve büyüme hedeflerinin tamamen kardeş marka Cupra'ya kaydırılacağı vurgulanıyor.

Cuma günü yapılacak kritik denetleme kurulu toplantısında karara bağlanması beklenen bu stratejiyle birlikte, gruptaki dönüşümün merkezine Cupra yerleşmiş olacak.

Almanya'daki 4 fabrikada üretim sonlandırılıyor

Sızan belgelere göre tasarruf ve verimlilik planı yalnızca Seat ile sınırlı kalmıyor. Volkswagen yönetim kurulu, Almanya'daki dört büyük üretim tesisinde faaliyetleri kademeli olarak durdurmayı hedefliyor.

Hazırlanan üç adımlı plana göre Emden ve Zwickau tesislerinde üretimin 2031'de, Hannover'de 2032'de ve Neckarsulm tesisinde ise 2034 yılında tamamen sona ermesi öneriliyor. Şirket yetkilileri resmî onaysız süreçler hakkında yorum yapmaktan kaçınsa da gözler Cuma günkü toplantıdan çıkacak nihai kararlara çevrilmiş durumda.