Volkswagen ID.3 Türkiye'de: İşte Sarı Sitede Yer Alan O İlan

Volkswagen'in piyasaya sürdüğü ilk tamamen elektrik motorlu otomobil ID.3, üçüncü kişilerce Türkiye'ye getirildi. İkinci el otomobil ilanlarının yer aldığı popüler sitede yer alan ID.3, 580 bin TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Aracın Türkiye'ye nasıl geldiği şu an için bilinmiyor.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen'in bir süre önce duyurduğu elektrik motorlu aracı ID.3, üçüncü bir kişi tarafından Türkiye'de satışa sunuldu. Çoğu zaman tartışmalara neden olan malum sarı site üzerinden satışa sunulan aracın fiyatı, beklentilerin biraz daha üzerinde gibi görünüyor. Ancak bu fiyatın Volkswagen değil de aracı Türkiye'ye getiren kişi ya da kişilerce belirlendiğini söylemek gerekiyor.

İkinci el otomobil satış sitesindeki ilanda yer alan bilgilere göre Türkiye'ye gelen ID.3, Türkiye plakası takılmış durumda ve sıfır. Beyaz renkli olan aracın fiyatı ise 580 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Aracın Avrupa fiyatı ise 36 bin dolardan başlıyor. Üçüncü taraf satıcıların belirlediği fiyat, BMW Türkiye'nin satışa sunduğu tamamen elektrikli motorlu i3 ile neredeyse aynı.

İşte Volkswagen'den önce Türkiye'ye getirilen ID.3'e ait ilan

İlanda yer alan açıklamalara baktığımızda, araçla ilgili fazla bir bilginin verilmediğini görüyoruz. Araç sahibi yalnızca, aracın navigasyon, anahtarsız çalıştırma, şerit takip ve hız sabitleyici gibi sistemlere sahip olduğunu yazmış. Ancak en çok merak edilen, Volkswagen ID.3'ün Türkiye'ye nasıl geldiği hususuna dair bir açıklama yapılmıyor.

Volkswagen ID.3'ün üç farklı versiyonu bulunuyor. Bunlardan ilki 45 kW ile 330 kilometre menzil sunuyor. İkinci versiyon, 58 kW ile 420 kilometre menzil sunarken üçüncü versiyon ise 550 kilometre menzil sunuyor. Aracı Türkiye'ye getiren kişi ise bu aracın 200 beygir gücünde olup, 600 kilometre menzil sunduğunu ifade ediyor. Türkiye'de satışa sunulan ID.3'ün ilanını kendi gözünüzle görmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.