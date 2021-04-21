Volkswagen'in coupe-SUV modeli ID.5'in üretim öncesi prototipine ait casus fotoğraflar ortaya çıktı. Görünen o ki Volkswagen, otomobilseverlerin karşısına oldukça sportif bir model ile çıkacak.

İlk elektrikli crossover modeli olan ID.4 ile Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kapan Alman otomotiv devi Volkswagen, kısa süre sonra ID.4'ün coupe-SUV kardeşi olan ID.5'i otomobilseverlerin beğenisine sunacak. Henüz resmi olarak duyurulmayan modelin üretim öncesi prototiplerinin casus fotoğrafları ortaya çıktı.

Volkswagen, ID.5'in tasarımının sürpriz olarak kalmasını sağlamak için aracın üzerine bir miktar kamuflaj uygulamış ve adet ID.5'in bir Opel modeli gibi görünmesini sağlamış olsa da aracın genel tasarımının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Buna göre yeni Volkswagen ID.5, özellikle önden bakıldığında ID.4'e göre çok daha sportif bir görünüm sunacak.

Yeni Volkswagen ID.5, Audi Q4 e-tron Sportback ve Skoda Enyaq GT ile aynı platformu kullanacak

Volkswagen ID.5'e yandan bakıldığında Audi Q4 e-tron Sportback ve yakın zamanda resmiyet kazanacak Skoda Enyaq GT ile son derece benzer bir profil görüyoruz. Aslına bakacak olursak bu benzerliğin sürpriz olduğunu söylemek zor zira üç model de Volkswagen'in MEB platformu üzerine inşa edilmiş durumda.

ID.5'in sürücülere üç farklı batarya kapasitesi, beş farklı güç çıkışı ve arkadan itişli ya da dört tekerden çekişli olarak sunulması bekleniyor. En güçlü modelin 306 beygirlik güç ve 82 kWh batarya ile 520 kilometre azami menzil sunması bekleniyor. Aracın nihai tasarımının aerodinamik olarak geliştirilmesi halinde azami menzilin artırılması da mümkün olabilir.

Volkswagen ID.5 casus fotoğrafları