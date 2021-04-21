2021 Dünyada Yılın Otomobili Ödülünün Kazananları Açıklandı

Bu yılki Dünyada Yılın Otomobili ödülünün kazananları da nihayet açıklandı. Finalistlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan Alman markalar, beş ödülün üçünü almayı başararak otomobilseverleri şaşırtmadı.

Alman otomotiv devlerinin damga vurduğu 2021 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY) yarışmasının finalistleri geçtiğimiz ay açıklanmıştı. 28 ülkeden 93 uluslararası üyenin oluşturduğu jüri üyesi, nihayet kararını verdi ve "2021 Dünyada Yılın Otomobili" unvanını taşıyacak modeller belli oldu.

Dünyanın en popüler otomobil markalarından Volkswagen'in ikinci tam elektrikli otomobili olan ID.4, yarışmanın en prestijli ödülü olan "Dünyada Yılın Otomobili" unvanını kazanarak emisyon skandalından bu yana elektrikli otomobil sektörüne büyük yatırımlarda bulunan Alman markanın boşa kürek çekmediğini kanıtlamış oldu.

Dünyada Yılın Otomobili, Volkswagen ID.4 oldu

Dünyada Yılın Otomobili yarışmasına katılan tüm araçların değerlendirildiği "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" ödülü bu yıl Land Rover Defender'ın oldu. "Dünyada Yılın Şehir Otomobili" ödülünün sahibi Honda e olurken; "Dünyada Yılın Performans Otomobili" ödülü, yine bir başka Alman olan Porsche 911 Turbo'ya gitti.

2021 Dünyada Yılın Otomobili yarışmasının tüm finalistleri ve kazananları şu şekilde:

Dünyada Yılın Otomobili

Volkswagen ID.4

Audi A3

BMW 2 Serisi Gran Coupe

BMW 4 Serisi

Honda e

Kia Optima / K5

Kia Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Toyota Yaris

Dünyada Yılın Şehir Otomobili

Honda e

Honda Jazz / Fit

Hyundai i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

Dünyada Yılın Lüks Otomobili

Mercedes-Benz S-Serisi

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Polestar 2

Dünyada Yılın Performans Otomobili

Porsche 911 Turbo

Audi RS Q8

BMW M2 CS

BMW X5 M / X6 M

Toyota GR Yaris

Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı