2021 Dünyada Yılın Otomobili Ödülünün Kazananları Açıklandı

Alman otomotiv devlerinin damga vurduğu 2021 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY) yarışmasının finalistleri geçtiğimiz ay açıklanmıştı. 28 ülkeden 93 uluslararası üyenin oluşturduğu jüri üyesi, nihayet kararını verdi ve "2021 Dünyada Yılın Otomobili" unvanını taşıyacak modeller belli oldu.
Dünyanın en popüler otomobil markalarından Volkswagen'in ikinci tam elektrikli otomobili olan ID.4, yarışmanın en prestijli ödülü olan "Dünyada Yılın Otomobili" unvanını kazanarak emisyon skandalından bu yana elektrikli otomobil sektörüne büyük yatırımlarda bulunan Alman markanın boşa kürek çekmediğini kanıtlamış oldu.
Dünyada Yılın Otomobili, Volkswagen ID.4 oldu
Dünyada Yılın Otomobili yarışmasına katılan tüm araçların değerlendirildiği "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" ödülü bu yıl Land Rover Defender'ın oldu. "Dünyada Yılın Şehir Otomobili" ödülünün sahibi Honda e olurken; "Dünyada Yılın Performans Otomobili" ödülü, yine bir başka Alman olan Porsche 911 Turbo'ya gitti.
2021 Dünyada Yılın Otomobili yarışmasının tüm finalistleri ve kazananları şu şekilde:
Dünyada Yılın Otomobili
- Volkswagen ID.4
- Audi A3
- BMW 2 Serisi Gran Coupe
- BMW 4 Serisi
- Honda e
- Kia Optima / K5
- Kia Sorento
- Mazda MX-30
- Mercedes-Benz GLA
- Toyota Yaris
Dünyada Yılın Şehir Otomobili
- Honda e
- Honda Jazz / Fit
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Toyota Yaris
Dünyada Yılın Lüks Otomobili
- Mercedes-Benz S-Serisi
- Aston Martin DBX
- BMW X6
- Land Rover Defender
- Polestar 2
Dünyada Yılın Performans Otomobili
- Porsche 911 Turbo
- Audi RS Q8
- BMW M2 CS
- BMW X5 M / X6 M
- Toyota GR Yaris
Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı
- Land Rover Defender
- Honda e
- Mazda MX-30
- Polestar 2
- Porsche 911 Turbo