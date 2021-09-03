Alman otomotiv devi Volkswagen, dünyada ve ülkemizde klasikleşmiş modelleriyle müşteri yelpazesine hizmet vermeye devam ediyor. Popüler markanın ülkemizde satmakta olduğu modellerin fiyatları değişen kur ve yüksek vergi dilimlerinden dolayı uçuk olsa da belli bir satış başarısını sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu yazımızda en ucuz modeli 216.200 TL’den satılan Volkswagen’in tüm modellerine ve fiyatlarına göz atıyoruz.

Alman otomotiv sektörünün dünyada ve ülkemizdeki en popüler markalarından biri olan Volkswagen, uzun yıllardır Polo, Golf ve Passat gibi modelleriyle ülkemizde varlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde resmi olarak bir şirket kuran otomotiv devi, bu şirket için 900 milyon TL’den fazla bütçe ayırmıştı.

Artan fiyatlar ve yüksek vergilerin sonucunda her marka gibi satışlarında azalma görülen Volkswagen’in yine de ülkemizdeki en popüler markalardan biri olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu dönem itibariyle markanın ülkemizde satmakta olduğu en ucuz otomobilinin fiyatı 216.200 TL. Bu yazımızda Polo’dan Touareg’e kadar tüm Volkswagen otomobillerinin fiyatlarına ve sunulan opsiyonlara göz atacağız.

Volkswagen Polo:

B segmentinin ülkemizdeki en popüler temsilcilerinden biri olan Polo, eski nesline göre genel anlamda daha büyük ölçülere ve daha modern bir tasarıma sahip. Ülkemizde 2021 yılı itibariyle tek tip motor seçeneğiyle 4 farklı donanımda satışa sunulan Polo, rakibi Seat Ibiza, Renault Clio gibi modellere göre nispeten daha lüks hissettiren bir iç mekana sahip.

İç mekanda sert plastik görünümünden kaçınarak parlak malzemeler kullanmayı seçen Volkswagen, kullanıcıya kalitesiz hissettirmemeye özen gösteriyor. Ancak sert plastik görünümü engellenmeye çalışılmış olsa da dokunulduğunda rakibi Clio ve Ibiza’da da olduğu gibi sert bir malzemeyle karşılaşılıyor. Volkswagen Polo, günümüz itibariyle 216.200 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Polo 1,0 80 PS manuel - Trendline:

Giriş fiyatı: 121.393 TL

121.393 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 216.200 TL

Polo 1,0 TSI 95 PS manuel - Comfortline:

Giriş fiyatı: 126.025 TL

126.025 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 224.400 TL

Polo 1,0 TSI 95 PS DSG - Comfortline:

Giriş fiyatı: 127.155 TL

127.155 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 226.400 TL

Polo 1,0 TSI 95 PS DSG - Highline:

Giriş fiyatı: 154.268 TL

154.268 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 329.000 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Metalik Renk: 2.010 TL

2.010 TL Panoramik Açılır Cam Tavan: 7.780 TL

Volkswagen Golf:

Volkswagen’in köklü modellerinden olan Golf, sekizinci nesliyle kullanıcıları selamlıyor. Tamamen yeni bir tasarımla karşımıza çıkan Golf 8, önceki nesillere göre çok daha keskin hatlara sahip. Dış görünüşündeki bol değişikliğe rağmen ölçülerinde büyük değişiklikler bulunmayan Golf 8, iç mekanda da bazı yenilikler vaadediyor.

Yenilenen tüm modellerinde kullandığı modern kokpit tasarımını Golf 8’e de taşımayı tercih eden Volkswagen, orta konsolu sürücüye bakacak şekilde konumlandırmış. Bu da sürücünün kokpite tam anlamıyla hakim olması adına alınmış yeni bir karar. İç mekanda en çok göze çarpan değişiklik şüphesiz ki vites kolunun olmayışı. Önceki modellerden aşina olduğumuz DSG vites topuzunun yerine artık Ford, Kia gibi markaların da tercih ettiği minimal vites kumandası göze çarpıyor. Volkswagen Golf, günümüz itibariyle 241.200 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Golf 1,0 TSI 110 PS manuel - Impression:

Giriş fiyatı: 135.517 TL

135.517 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 241.200 TL

Golf 1,0 eTSI 110 PS DSG - Life:

Giriş fiyatı: 169.334 TL

169.334 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 361.000 TL

Golf 1,0 eTSI 110 PS DSG - Style:

Giriş fiyatı: 186.754 TL

186.754 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 398.000 TL

Golf 1,0 eTSI 110 PS DSG - R-Line:

Giriş fiyatı: 197.064 TL

197.064 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 419.900 TL

Golf 1,5 eTSI 150 PS DSG - Style:

Giriş fiyatı: 204.613 TL

204.613 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 436.400 TL

Golf 1,5 eTSI 150 PS DSG - R-Line:

Giriş fiyatı: 214.876 TL

214.876 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 458.200 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Metalik Renk: 3.290 TL

3.290 TL Panoramik Açılır Cam Tavan: 10.070 TL

Volkswagen T-Roc:

Volkwagen ailesinin en yeni üyelerinden biri olan T-Roc, son dönemin kompakt model modasına ayak uyduran bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Golf’ün SUV karşılığı olarak da tanımlanan T-Roc, Tiguan ile Golf’ün arasındaki bir geçiş modeli olarak sınıflandırılıyor.

İlk olarak 2017’nin ikinci yarısında sektörün beğenisine sunulan T-Roc, agresif tasarımının altında ülkemizde yalnızca tek bir motor seçeneğiyle satılıyor. 150 PS güç üretebilen bu motora ise markanın yaygın olarak kullandığı DSG şanzıman eşlik ediyor. T-Roc’un en güçlü versiyonu olan T-Roc R ise 300 PS güç üreten bir motora sahip ancak bu model ülkemizde satışa sunulmadı.

T-Roc 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Highline:

Giriş fiyatı: 209.886 TL

209.886 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 447.600 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Metalik Renk: 2.570 TL

2.570 TL Panoramik Açılır Cam Tavan: 10.990 TL

Volkswagen Tiguan:

Volkswagen’in 2016’da ikinci neslini piyasaya sürdüğü Tiguan, o tarihten itibaren bambaşka bir profil çizmeye başladı. Zaman içinde daha keskin hatlar ve lüks sınıfına dahil olan malzeme kalitesiyle sevenlerini memnun eden Tiguan, 2020’de aldığı makyajla birlikte sınıfının lider modellerinden biri olarak anılmaya başladı.

Güncel SUV sınıfının en popüler temsilcilerinden olan Tiguan, bir SUV olmasına rağmen oldukça sportif bir çizgiyi de beraberinde getiriyor. Dış tasarımındaki keskin hatlara dahil olabilen elmas kesim jantlarla heybetli bir SUV olduğunu kanıtlayan Tiguan’ın ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 495.000 TL.

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life:

Giriş fiyatı: 232.202 TL

232.202 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 495.000 TL

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance:

Giriş fiyatı: 259.744 TL

259.744 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 553.500 TL

Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R-Line:

Giriş fiyatı: 276.976 TL

276.976 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 590.100 TL

Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - Elegance:

Giriş fiyatı: 278.352 TL

278.352 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 824.900 TL

Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - R-Line:

Giriş fiyatı: 297.810 TL

297.810 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 882.300 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Metalik Renk: 3.780 TL

3.780 TL Panoramik Açılır Cam Tavan: 11.840 TL

Volkswagen Tiguan Allspace:

Volkswagen Tiguan model ailesinin en büyük ismi olan Tiguan Allspace, aşina olduğumuz Tiguan’ın geniş aileler için tasarlanmış bir versiyonu. Rakibi sayılan BMW X3, Mercedes GLC gibi modellerle iç genişlik olarak kafa kafaya performans gösteren Tiguan Allspace, bu sınıfın başarılı modellerinden biri olan Skoda Kodiaq ile aynı ölçülere sahip.

Standart Tiguan’dan en ayırt edici özelliği 7 adet koltuğunun olması olan Tiguan Allspace, koltukları yatırdığınızda 1.920 litrelik devasa bir bagaj hacmine sahip oluyor. Volkswagen, bu devasa bagajın kontrolünü kolaylaştırmak için ayak sensörüyle çalışan Easy Open/Close paketini de beraberinde sunuyor. Devasa otomobilin ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 561.400 TL.

Tiguan Allspace 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Comfortline:

Giriş fiyatı: 263.464 TL

263.464 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 561.400 TL

Tiguan Allspace 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Highline:

Giriş fiyatı: 292.136 TL

292.136 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 622.300 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Metalik Renk: 4.320 TL

4.320 TL Panoramik Açılır Cam Tavan: 12.640 TL

Volkswagen Passat:

Ülkemizin en popüler otomobillerinden biri olan Volkswagen Passat, 2021 yılını makyajlanan versiyonuyla karşılıyor. Dış tasarımdaki bazı değişikliklerle daha agresif bir görünüme kavuşturulan Passat, yeni teknolojiler ve küçük tasarım detaylarına rağmen hâlâ aynı iç tasarımı kullanıyor.

İç tasarımda direksiyon üzerindeki logo ve malzeme tercihleri dışında ciddi değişikliklere gitmeyen Volkswagen, Passat kullanıcılarını ikiye bölmüş durumda. Kullanıcıların bir kısmı bu klasik tasarımdan rahatsız değilken bir kısmı ise yeniliğe ihtiyaç olduğunu savunuyor. Yenilenen Passat’ın ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 437.400 TL.

Passat 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression:

Giriş fiyatı: 205.083 TL

205.083 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 437.400 TL

Passat 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Business:

Giriş fiyatı: 233.473 TL

233.473 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 497.700 TL

Passat 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance:

Giriş fiyatı: 281.967 TL

281.967 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 600.700 TL

Passat 2,0 TDI SCR 150 PS DSG - Business:

Giriş fiyatı: 254.759 TL

254.759 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 755.300 TL

Passat 2,0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance:

Giriş fiyatı: 306.185 TL

306.185 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 907.000 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Metalik Renk: 2.970 TL

2.970 TL Panoramik Açılır Cam Tavan: 9.920 TL

Volkswagen Passat Variant:

Volkswagen Passat’ın geniş ailelere uyarlanmış büyük versiyonu olan Passat Variant, özellikle Avrupa’da standart Passat’tan çok daha fazla ilgi görüyor. Sedan versiyona göre uzun olmasından dolayı daha farklı bir profile sahip olan Passat Variant, Volkswagen müşterilerinin büyük bir bölümü tarafından oldukça beğeniliyor.

İç tasarımda sedan Passat’tan farklı olmayan Passat Variant, uzunluğunun getirdiği avantaj ile kullanıcılara devasa bir bagaj alanı sunuyor. Ülkemizde Business ve Elegance olmak üzere 2 donanım paketiyle satışta olan Passat Variant, her iki donanımda da aynı motoru kullanıyor. Modelin ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 534.100 TL.

Passat Variant 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Business:

Giriş fiyatı: 250.611 TL

250.611 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 534.100 TL

Passat Variant 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance:

Giriş fiyatı: 300.187 TL

300.187 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 639.400 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Metalik Renk: 2.970 TL

2.970 TL Panoramik Açılır Cam Tavan: 10.920 TL

Volkswagen Touareg:

Volkswagen’in piyasadaki en lüks ve en pahalı otomobili olan Touareg, bir SUV’den beklenen hemen hemen her şeyi kullanıcıya sunabiliyor. Güçlü bir motora, kaliteli tasarım malzemelerine ve güncel teknolojilere sahip olan Touareg, iç mekanda kullanıcıya evindeymiş gibi hissettirmeyi hedefliyor.

Günümüzde her lüks otomobilde görmeye alıştığımız vakumlu kapılar, hareket ve sesle kontrol edilebilen bilgi-eğlence sistemi ve koltuk ısıtma gibi opsiyonları bulunan donanımlı model, ülkemizde tek tip bir motorla satılıyor. 286 PS güç üretebilen bu motoru 3 farklı donanım paketiyle harmanlamış olan Volkswagen Touareg’in ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 2.289.100 TL.

Touareg V6 3,0 TDI SCR 286 PS Tiptronik - Premium:

Giriş fiyatı: 604.344 TL

604.344 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 2.289.100 TL

Touareg V6 3,0 TDI SCR 286 PS Tiptronik - Elegance:

Giriş fiyatı: 604.344 TL

604.344 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 2.289.100 TL

Touareg V6 3,0 TDI SCR 286 PS Tiptronik - R-Line:

Giriş fiyatı: 623.200 TL

623.200 TL Vergiler dahil toplam fiyat: 2.360.300 TL

Opsiyonel donanım listesi:

Metalik Renk: 6.860 TL

Bu yazımızda Alman otomotiv devi Volkswagen’in ülkemizde satmakta olduğu tüm modellerinin fiyatlarına ve beraberinde sunduğu opsiyonlara göz attık. Bahsi geçen fiyatların ilerleyen dönemlerde kur farkına bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Satıştaki modeller ve fiyatlarına dair yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.