Nissan, Kasım 2026 dönemine özel sıfır araç fiyatlarını açıkladı. Markanın Qashqai, Juke ve X-Trail gibi SUV modellerinin yanında Townstar Van ve Townstar Combi gibi ticari araçları da farklı satış ve finansman avantajlarıyla listeleniyor.

Nissan, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Listede bazı modellerinin belirli versiyonlarına yönelik kampanyalı fiyatlar da bulunuyor.

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Bu içerikte Nissan’ın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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Nissan fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Nissan Qashqai 2.855.800 TL 2.269.000 TL Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.982.900 TL 3.582.900 TL Nissan Juke 2.351.600 TL 1.999.000 TL Nissan X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.350.000 TL Nissan Townstar Van 1.438.000 TL - Nissan Townstar Combi EV 2.437.900 TL -

Nissan Qashqai fiyatları - Kasım 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.855.800 TL 2.269.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.298.200 TL 2.790.800 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.510.200 TL 2.981.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.743.500 TL 3.743.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.785.200 TL 3.785.200 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.933.100 TL 3.933.100 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.937.400 TL 3.937.400 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 4.058.600 TL 4.058.600 TL

Kompakt SUV sınıfında markanın en bilinen modellerinden biri olan Nissan Qashqai, Kasım 2026 listesinde geniş donanım seçenekleriyle yer alıyor. Mild Hybrid motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Designpack versiyonundaki kampanyalı fiyat öne çıkıyor.

Nissan Qashqai opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Qashqai Yeni e-POWER fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat e-POWER 190PS Skypack 3.982.900 TL 3.582.900 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.529.200 TL 4.129.200 TL

Qashqai Yeni e-POWER, 190 PS e-POWER sistemiyle Skypack ve Platinum Premium donanımlarında sunuluyor.

Nissan Qashqai Yeni e-POWER opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Juke fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS Tekna Plus DCT 2.351.600 TL 1.999.000 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum DCT 2.620.700 TL 2.155.400 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum Premium DCT 2.861.400 TL 2.761.400 TL

Nissan Juke, kompakt crossover sınıfında tasarım odaklı karakteriyle öne çıkan modellerden biri. Kasım 2026 listesinde 1.0 DIG-T motor ve DCT şanzımanla sunulan araç, Tekna Plus, Platinum ve Platinum Premium donanım seçenekleriyle satışta bulunuyor.

Nissan Juke opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift renk opsiyonu 15.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan X-Trail Mild Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 5.098.300 TL 4.350.000 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.615.600 TL 4.800.000 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid, markanın daha geniş SUV beklentilerine yanıt veren modellerinden biri olarak Kasım 2026 listesinde yerini alıyor.

Nissan X-Trail Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah/Gri tavan rengi çift renk opsiyonu 0 TL İlgili versiyonlar

Nissan Townstar Van fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.438.000 TL - 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.644.400 TL 1.594.400 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.786.400 TL 1.736.400 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.872.400 TL 1.822.400 TL Elektrikli EV L1 Tekna+ 2.289.700 TL - Elektrikli EV L1 Tekna 2.268.400 TL -

Townstar Van, Kasım 2026 listesinde benzinli ve elektrikli seçeneklerle yer alıyor. Kasım ayı boyunca benzinli L2 uzun şasi Townstar Van için KOBİ'lere 50.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Bu indirimle birlikte 1.200.000 TL, 9 ay ve %0 faizli ticari kredi kullanma seçeneği de bulunuyor.

Nissan Townstar Van opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift kayar kapı 15.000 TL İlgili versiyonlar Camlı görüş paketi 15.000 TL İlgili versiyonlar Hareketli ara bölme 15.000 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: Nissan Türkiye