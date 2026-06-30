Volkswagen, düşen kârlılık ve artan rekabet karşısında dikkat çekici bir seçeneği masaya yatırdı. Alman üreticinin Çin pazarı için geliştirdiği modelleri Avrupa'da satışa sunabileceği konuşuluyor.

Otomotiv dünyasında dengeler hızla değişirken, Volkswagen de yeni döneme uyum sağlamak için farklı çözümler arıyor. Özellikle Çinli markaların Avrupa'da hızla güç kazanması ve elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin sertleşmesi, Alman üreticiyi alışılmış stratejilerinin dışına çıkmaya yöneltiyor.

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Gelen son bilgilere göre Volkswagen, Çin pazarı için geliştirdiği bazı modelleri Avrupa'da satma veya bu araçların üretimini Avrupa fabrikalarına taşıma ihtimalini değerlendiriyor.

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Volkswagen son dönemde hem Avrupa'da düşen talep hem de artan maliyetlerle mücadele ediyor.

Şirketin kârlılığında yaşanan gerileme ve bazı fabrikaların kapasitesinin altında çalışması, yönetimi yeni çözümler aramaya itmiş durumda. CEO Oliver Blume da Avrupa tesislerinin ve ürün gamının yeniden değerlendirildiğini açıklamıştı.

Şirket, Çinli teknoloji ortaklarıyla birlikte geliştirilen yeni elektrikli modeller ve yazılım altyapıları sayesinde ürün geliştirme süresini önemli ölçüde kısalttı. Özellikle XPeng iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil elektrikli araçlar Volkswagen'in gelecek planlarında önemli yer tutuyor.

Avrupa fabrikaları için yeni bir fırsat olabilir.

Volkswagen'in değerlendirdiği senaryolardan biri de Çin'de geliştirilen araçların Avrupa'da üretilmesi. Bu sayede hem mevcut fabrikaların daha verimli kullanılması hem de istihdamın korunması amaçlanıyor. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyalet yönetimi de Çin'de üretilen bazı modellerin Almanya'da üretilmesinin istihdama katkı sağlayabileceğini savunuyor.

Bir zamanlar Çin pazarının en güçlü markalarından biri olan Volkswagen, bugün BYD ve Geely gibi yerel üreticiler karşısında daha zorlu bir rekabet ortamında bulunuyor. Şirket bu nedenle hem Çin'deki konumunu güçlendirmek hem de Avrupa'da rekabetçiliğini artırmak için yeni ürün stratejileri üzerinde çalışıyor.

Önümüzdeki dönemde bu planın nasıl şekilleneceği merak konusu. Sizce Volkswagen'in Çin'de geliştirilen modelleri Avrupa'da satışa sunması doğru bir karar olur mu?