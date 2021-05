Volkswagen, Karbon Nötr Hale Gelme Çalışmalarına Başlıyor

Araçlarının karbon salınımını azaltmak için daha önce çalışmalar yapmaya başlayan Volkswagen, şimdi de şirketin kendisinin de karbon salınımını en azından nötr hale getirmek için adımlar atmaya başlıyor.

Otomobil firmalarının çevre üzerindeki etkileri konuşulduğu zaman herkesin aklına ilk gelen şey, trafikte gördüğümüz otomobillerin egzozlarından çıkan duman oluyor. Gerçekte ise şirketlerin karbon salınımında araçların etkisi tahmin edilenin çok daha altında.

Volkswagen de kendi firma faaliyetlerinden kaynaklı karbon salınımını sıfırlamak üzere harekete geçti. Firma bu amaçla çevre dostu materyaller kullanmak, tesislerini yeniden planlamak ve e-mobilite gibi alanlarda çalışmalar yürüttüğü yeni görevine başlıyor.

Way to Zero projesi başlıyor

Volkswagen, yeni sıfır karbon salınımı projesine Way to Zero adını verdi. Bu projenin detaylarını da açıklayan Alman firma, markanın "şirketi ve ürünlerini karbonsuzlaştıracağı" ifadesini kullandı. Projenin oldukça kapsamlı olduğu da gözlerden kaçmadı.

Aslında firma ID.4 serisi ile birlikte daha temiz otomobiller üretmeye başlamıştı. Yine de bu otomobillerin sağladığı özellikler firmanın gözünde yeterli değil. 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamayı planlayan firma, 2030'dan önce de Avrupa'daki otomobillerinin karbon salınımını yüzde 40 oranında azaltmayı amaçlıyor.

Firmanın açıkladığı rakamlara baktığımızda, 2030 hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda araçların her biri 17 ton daha az karbondioksit salınımına neden olacak. Yine de araçların saldığı karbondioksitin azaltılması zincirin yalnızca ilk halkasını oluşturuyor.

Üretim de karbon nötr olacak

Elektrikli taşıtlara geçişi hızlandıracağını söyleyen Volkswagen, tedarik zinciri de dahil olmak üzere elektrikli otomobil üretimini de karbon nötr hale getireceklerini ifade ediyor. Eski elektrikli otomobillerin yüksek voltajlı bataryaları da sürekli olarak geri dönüşüme sokulacak.

Özellikle üretim için gerekli olan materyallerin çıkarılması ve işlenmesi sürecinde çok ciddi enerji sarfiyatı gerçekleşiyor. Bu aşamada yaşanan karbon salınımı ve su tüketimi de oldukça dramatik seviyelere çıkabiliyor.