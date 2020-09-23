Volkswagen’in uzun zamandır beklenen yeni elektrikli SUV'u ID.4’ü tanıttı. İki farklı versiyonla gelen otomobil, hız konusunda geride kalsa da konfor ve menzilde fark yaratmayı hedefliyor.

Son yıllarda otomobil üreticileri yelpazelerini elektrikli otomobillere kaydırdı. Bu noktada dünyanın en büyük otomobil firmalarından olan Volkswagen de elektrikli otomobilde daha fazla seçenek yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, son olarak elektrikli otomobili ID.4’ü resmi olarak tanıttı.

İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ID.Crozz olarak konsept çalışmalarını gösteren şirket, şimdi de Kia e-Niro veya Hyundai Kona Electric gibi popüler elektrikli SUV segmentine karşı yeni modeli ID.4’ü tanıttı. Ürettikleri yanmalı motora sahip SUV’ların tasarımından kaçınan Volkswagen, yeni elektrikli otomobilinde son derece ferah ve sağlam bir tasarım sunmak istemiş.

Volkswagen ID.4 neler sunuyor?

Volkswagen, yeni elektrikli otomobili ID.4’te iki farklı versiyon sundu. Pro versiyonunda 77 kWh batarya ve 150 beygir gücünde motor bulunuyor. Tek şarjda 520 km menzile sahip otomobilin 0-62 mph’si 8,5 saniye olarak açıklandı. Bu hızlanma günümüz otomobillerine göre yavaş olarak kabul edilse de 520 km’lik menzil bu eksiği gideriyor.

Otomobilin Pure versiyonuna baktığımızda ise bizleri 52 kWh batarya ve 125 beygir gücüne sahip bir motor karşılıyor. VW, DC hızlı şarj cihazıyla 30 dakikada 200 mil menzile çıkabileceği açıklanan aracın 11 Kw’a kadar AC şarjı desteklediğini söyledi.

Yerden yüksekliği 21 cm olan ve arkadan çekişli olan ID.4’ün gelecekte 4x4 modellerinin de çıkacağı biliniyor. Otomobilin dikkat çeken bir diğer özelliği ise 543 litrelik bir bagaj hacmine sahip olması. Genel olarak ID.3 ile benzer minimalist yaklaşımları benimseyen ID.4, buna rağmen dijital bir sürücü ekranı ve 12 inçlik bir merkezi ekranla karşımıza çıkıyor.

ID.4 nerede satışa sunulacak?

Volkswagen ID.4’ü Avrupa başta olmak üzere Çin ve ABD’de satışa sunacak. Şu anda fiyatı ve satışa sunulacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.