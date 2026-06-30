Haziran 2026 döneminde Volkswagen tarafından sunulan kredi kampanyaları, yeni araç sahibi olmak isteyenler için çeşitli finansman avantajları sağlıyor. Bu içerikte güncel kampanyaları, ödeme seçeneklerini ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları bulabilirsiniz.

Volkswagen, farklı bütçe ve ihtiyaçlara hitap eden model gamını desteklemek amacıyla dönemsel olarak kredi ve finansman kampanyaları sunuyor. Özellikle sıfır kilometre bir Volkswagen satın almayı düşünenler için düşük faizli kredi seçenekleri ve esnek ödeme planları araç sahibi olmayı kolaylaştırabiliyor.

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Haziran 2026 itibarıyla geçerli olan Volkswagen kredi kampanyaları; tercih edilen modele, kredi tutarına ve vade süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu rehberde güncel kampanyaları, finansman seçeneklerini, başvuru koşullarını ve araç satın alma sürecinde bilmeniz gereken önemli detayları ele alacağız.

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Haziran 2026 Volkswagen kampanyaları:

Volkswagen Finansman Kampanyası

Volkswagen Doğuş Finans

Volkswagen Finansman Kampanyası:

Volkswagen, 2026 yılı boyunca geçerli olacak finansman desteğiyle sıfır araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Volkswagen Doğuş Finans (vdf) aracılığıyla sunulan kampanya kapsamında, yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade imkânı bulunuyor.

Volkswagen Doğuş Finans

Volkswagen Doğuş Finans, peşin ödemeli tüketici kredisi tercih eden müşterilere yönelik faizsiz finansman desteği sunuyor. Kampanya kapsamında 70.680 TL peşin ödeme yapılması şartıyla, 300.000 TL kredi tutarı için 11 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ödeme seçeneği sağlanıyor.