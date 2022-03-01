Rusya - Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'ya yönelik sektörel yaptırımlar da gelmeye devam ediyor. Otomotiv sektöründen birçok üretici, Rusya'ya araç göndermeyeceklerini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna sınırları içinde bir ‘operasyon’ başlatmasının ardından tüm dünya, Rusya’ya karşı devasa yaptırımlara imza attı. Rusya’nın uluslararası ilişkilerini her yönden zedelemeyi ve engellemeyi hedefleyen yaptırımlar, her sektörde kendisini gösterdi. Bu sektörlerden birisi de otomotiv sektörü idi.

Geçtiğimiz hafta başlayan işgalin ardından Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya’daki üretimini geçici olarak durdurmuştu. Bu haftaysa Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan otomobil üreticilerinin sayısı büyük bir artış yaşadı. General Motors, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group ve Volvo gibi devler, Rusya’da otomobil satışını durdurduklarını açıkladılar.

Otomobil şirketlerinin açıklamaları:

General Motors, yaptığı açıklamada bir sonraki duyuruya kadar Rusya’ya araç gönderilmeyeceğini belirtti. İsveç merkezli dev şirket Volvo da General Motors’a benzer açıklamasında “AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere, Rusya ile yapılan ticarette potansiyel riskler bulunmakta. Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araba teslim etmeyecek.” ifadelerine yer verdi.

Volkswagen de bu hafta başında yaptığı açıklamada bayilere otomobil teslimatının geçici süreliğine askıya alındığını duyurdu. VW sözcüsü, paylaştığı açıklamasında teslimatların uygulanan yaptırımların etkilerinin netleşmesiyle devam edeceğini belirtti. Daimler Truck da açıklamasında Rus devlet holdingi Rostec’in %47’sine sahip olduğu Kamaz ile olan iş birliğini de kapsayacak şekilde Rusya’daki ticari faaliyetlerin durdurulduğunu kaydetti.

Rusya otomotiv pazarı, 2021 yılında %4,3 oranında büyüyerek 1,67 milyon satış adedine ulaşmıştı. Ülkede en çok satılan 3 otomobilin 2’si Lada tarafından üretilirken, üçüncü sırada Kia Rio bulunuyor. Rusya’ya otomotiv göndermeyeceğini açıklamayan General Motors, yılda 3 bin adet, Volvo ise yılda 9 bin adet araç satıyor.