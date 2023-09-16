Eskilerden bu yana, ülkemizin dört bir yanını gezmiş Polo modelleri, elektrikli araçların yükselişi ve motor masraflarının artması yüzünden aramızdan ayrılabilir.

Geniş kitlelerce beğenilen Volkswagen modelleri, yıllardır ülkemizin en çok sevilenleri arasında yer alıyor. Zira küçük ama performanslı araç isteyenlerin sık sık Polo ve Golf modellerini tercih ettiklerini görüyoruz. Geniş araç isteyenleri ise Tiguan, Passat ve CC gibi kullanışlı olanlar karşılıyor.

Bu araçlar arasında özellikle de Polo modeli, nispeten daha erişilebilir olmasıyla öne çıkıyordu. Üretime girdiği 1975 yılından bu yana beğeniyle kullanılan Polo, birtakım biigilere göre üretimden kalkabilir. Bunun sebebi de sevimli arabamız için oldukça üzücü desek yanlış olmaz.

Polo’nun kaderi, şirket içinde tartışılıyor.

Financial Times’ın haberine göre şirket içinden bir kişi, henüz kesin bir karar olmadığını söyledi. Peki bu konuya nereden geldik? Neden Polo’nun kaderi bir anda tartışma konusu oldu? Bunun sebebi basit; masraflar.

Avrupa Birliği ve diğer kuruluşlardan gelen emisyon sınırlamaları, özellikle de böylesine küçük araçların motor masrafları düşünüldüğünde kâr edilmesini zorlaştırıyor. Sadece bu da değil, bu tür araçların masrafı artıp kâr getirisi azalırken, elektrikli araçlar da daha az masrafla daha çok talep görüyor.

Volkswagen’in hâlihazırda kullanıcılarla buluşturacağı, ID2 isimli bir model bulunuyor. 25 bin Euro’luk fiyatla çıkması beklenen bu araç, 20 bin Euro’luk Polo kadar masraflı da olmayacaktır. ID1 isimli daha ucuz bir modelin de geleceği biliniyor. Bu da eğer Polo pazardan çekilirse yerine gelecek modern modellerin hazır olduğuna işaret ediyor.

Polo’nun kaderini belirleyecek bu tartışmalar, yine emisyon sınırlamaları sebebiyle Avrupa pazarını ilgilendiriyor. Bu sınırlamalar da Euro 7 ismiyle biliniyor. Buradan yola çıkarak da motor masraflarının çok sevgili Polo’muzun kaderini belirleyeceğini söyleyebiliriz. FT’nin ulaştığı Volkswagen, konu hakkında yorum yapmayı reddetmiş. Siz ne düşünüyorsunuz?