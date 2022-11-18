Volkswagen, Polo’nun Fiyatına Zam Geleceğini Açıkladı

Volkswagen, popüler otomobili Polo'nun yeni emisyon kuralları nedeniyle bazı parçalarının değişeceğini ve bu değişim nedeniyle aracın fiyatının yaklaşık 5.000 Euro artacağını açıkladı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz günlerde tek depoyla 2000 kilometre yol gidebilecek hidrojen yakıtlı bir otomobil üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Marka aynı zamanda yeni elektrikli otomobil markası Scout’un ilk arazi aracının da görselini paylaşmıştı.

Bugün ise Volkswagen yetkilileri hem Avrupa hem de ülkemizde pek çok hayranı bulunan Polo hakkında üzücü bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Polo’nun fiyatı çok yakında zamlanacak.

5.000 Euro (yaklaşık 96.000 TL) zam gelecek

Autocar’ın haberine göre Volkswagen CEO’su Thomas Schäfer, Yeni Euro 7 emisyon kuralları nedeniyle Polo’nun bazı donanımlarının güncellenmesi gerektiğini açıkladı. 2025 yılına da hatchback elektrikli araçlarını tanıtmayı planlayan şirket, Polo’nun emisyon kurallarını karşılamasını ve bu sayede elektrikli otomobillere geçişte Polo satışlarının kendilerine finansman olmasını umuyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Euro 7’nin katı kuralları, Alman otomotiv devini zora soktu. Polo’nun emisyon kurallarını karşılayamaması nedeniyle bazı donanımların değişmesi gerektiği ve bu değişim nedeniyle araçların fiyatının 5000 Euro zamlanacağını açıkladı.

Tüm küçük otomobiller bundan etkilenebilir

Schäfer, yaptığı açıklamada Euro 7 standartlarının küçük otomobilleri fazlasıyla zorladığını ve bu nedenle yakın zamanda tüm otomobil üreticilerinin küçük motorlu araçlarının fiyatlarının aşırı yüksek olabileceğini belirtti. Euro 7 kuralları nedeniyle bazı otomobillerin ciddi değişikliklere maruz kalacağını açıklayan CEO, tüm markaların bu değişikliği fiyatlara yansıtacağını ve artık küçük otomobil almanın hayal olabileceğini de söyledi.

Bu değişikliklerin 3.000 Euro ile 7.000 Euro arasında değişebileceğini belirten Schäfer, bu kuralların otomotiv sektörüne ağır bir darbe indireceğini söylüyor. Tabii ki bu noktada ülkemizde de yeni çıkması beklenen otomobillerin 100.000 TL ile 300.000 TL arasında zamlanabileceğini de belirtmemiz gerek.