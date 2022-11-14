Ford Otosan, Volkswagen için ticari araç üretimi yapacağını açıkladı. Bu bağlamda; önümüzdeki yıllar itibarıyla yerli Transporter ile tanışacağız. İş birliği, 2018'de imzalanan bir anlaşmanın parçası...

Dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinden Ford'un Türkiye ayağı olarak hizmet veren Ford Otosan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk tarafından yapılan açıklamalarda, Kocaeli'ndeki fabrikada Volkswagen için üretim başlayacağı ifade edildi.

Ford ile Volkswagen, 2018 yılında bir anlaşma yapmış ve Otosan'ın, bu anlaşma kapsamında Volkswagen'in ticari araç üretimini gerçekleştirmesine karar verilmişti. İşte Özgür Yücetürk tarafından yapılan açıklamalar, bu iş birliğinin ne zaman başlayacağını gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamaya göre Ford Otosan, önümüzdeki dönemler itibarıyla Volkswagen Transporter üretimi yapacak. Böylelikle yerli Transporter ile tanışma imkanı yakalayacağız. Bununla birlikte, iki dev şirketin ortak geliştireceği elektrikli otomobil de Otosan tarafından üretilecek.

Aslında her şey çok farklı olacaktı...

Volkswagen'in Transporter modelinin Türkiye'de üretilecek olması önemli olsa da Volkswagen, Türkiye için geçmişte çok daha büyük planlar yapıyordu. Hatırlayanlarınız olacaktır; Volkswagen heyeti Türkiye'ye gelmiş ve üretim üssü kurmak için harekete geçmişti. Hatta Manisa'da devasa büyüklükte bir arazi alınmış ve 1 milyar TL sermayeli bir şirket de kurulmuştu.

Ancak bu karar, sonrasında siyasi nedenlerle iptal edildi. Volkswagen, dikkat çekici bir biçimde Türkiye'de fabrika kurma kararından vazgeçti. Türkiye'nin o dönemlerde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, söz konusu yatırım konusunda Avrupa'da Volkswagen'e yönelik baskı ve yatırımın iptali yönünde bir kamuoyu oluşturmuştu.