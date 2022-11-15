Volkswagen'in Yeni Markasının İlk Otomobilinden Görsel Geldi

Volkswagen'in elektrikli off-road araç çıkarmak için kurduğu Scout markasının ilk aracından görsel geldi. Yeni markanın internet sitesinden paylaşılan görsel, bize 2026 yılında çıkacak otomobil hakkında pek fazla detay vermese de nasıl görüneceği hakkında bir fikir edinmemizi sağladı.

Çoğu otomotiv şirketi gibi Volkswagen de elektrikli araçlar konusunda hamleler yapıyor. Almanya merkezli üretici, bu konuda bir adım daha atarak yakın zamanda elektrikli off-road araçlar üretmek için Scout Motors isimli bir marka çıkarmıştı.

Şimdi ise bu markanın geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Scout’un internet sitesi incelendiğinde markanın ilk elektrikli arazi aracının nasıl görüneceği ile ilgili bir paylaşım yapıldığı görülüyor. Önceden gelen bilgilerde, şirketin bir SUV bir de kamyonetle karşımıza çıkacağı belirtilmişti.

Scout’ın aracından paylaşılan ilk görsel:

Sitede yer alan görüntü, şirketin henüz ismi belli olmayan ilk otomobilinin bloklu bir tasarıma sahip olacağının sinyallerini veriyor. Scout’un otomobilleri için daha önce de bazı çizimler ortaya çıkmıştı. Bu çizimler de araçların daha fütüristik ve minimalist bir tasarımla gelebileceğini, ayrıca efsane araç International Harvester Scout’tan esinlenen bir görünümle karşılaşabileceğimizi ortaya koymuştu.

Şirketin Rivian gibi elektrikli otomobil devlerine rakip olmasını sağlayacak Scout’ın pick-up ve SUV modellerinin konseptlerinin 2023 yılında tanıtılması bekleniyor. Bu araçların üretiminin ise 2026 yılında başlatılması planlanıyor.

Volkswagen, yeni markasının kendi ürünlerinin yeniden yapılandırılmış siyonlarını içermeyeceğini, amaçlarının ABD pazarı için yeni pick-up ve SUV modeller tasarlamak ve üretmek olduğunu ekliyor. Ayrıca ID.3 ve ID.4’te gördüğümüz MEB platformu yerine yeni bir teknik platformun da Scout araçları için inşa edileceği aktarılıyor.

Volkswagen AG CEO’su Herbert Diess de konuya ilişkin, “Volkswagen’in ABD’deki başarısından sonra, elektrikli araçlar için en önemli büyüme pazarlarından birindeki konumumuzu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Alman şirket ek olarak markanın Kuzey Amerika dışında satılmayacağı sinyallerini vermesine rağmen yıllık 250.000 araç satışı hedeflerinin olduğunu belirtiyor.