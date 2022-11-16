Volkswagen ve Kraftwer Tubes isimli bir şirket, yeni bir hidrojen yakıtlı araç için bir patent başvurusunda bulundu. Otomobilin, 2000 kilometreye yakın menzil sunabileceği ifade edildi.

Elektrikli motorlular kadar hidrojenle çalışan araçların da gelecekte otomotiv endüstrisini domine edeceği tahmin ediliyor. Şimdi ise Almanya merkezli Volkswagen’in yaptığı bir patent başvurusu, otomobil devinin yakında yepyeni bir hidrojen araçla karşımıza çıkabileceğini ortaya koyuyor.

İlk olarak Autocar tarafından bildirilenlere göre Alman otomobil üreticisi, ID.4 gibi mevcut elektrikli araçlarının yanında satılabilecek bir hidrojen araç için bu başvuruda bulundu. Ayrıca, aracın yakıt ikmali yapmadan uzun mesafeler kat edebileceği aktarıldı.

Araç, 2000 kilometreye yakın menzile sahip olabilir!

Volkswagen, 2014'te hidrojen yakıtın potansiyelini test etmişti

Kraftwer Tubes ve Volkswagen ortaklığında yapılan patent, Hyundai ve Toyota tarafından tercih edilen polimer hücrelerden ziyade daha ucuz olan, hidrojen yakın hücreleri ve hidrojen araçların seri üretimi için gerekli olan seramik hücreleri işaret ediyor. Ayrıca bunun, yüksek maliyetli olması nedeniyle hücre üretimine engel oluşturan platinum olmadan çalışmadığı da aktarılıyor.

Buna ek olarak araçla ilgili en dikkat çekici kısmın menzil olduğunu söyleyebiliriz. Gelen bilgilere göre hidrojenle çalışan otomobil 1998 kilometre menzil sunma potansiyeline sahip. Bu, aracın tek bir depoyla İstanbul-Van arasındaki mesafeyi gidebileceğini, üstüne üstlük daha depoda yakıtın kalabileceğini gösteriyor.

Bu gelişmenin Volkswagen’in hidrojen konusundaki görüşleriyle ters düştüğünü eklemek gerek. Şirketin CEO’su Herbert Diess, önceki yıllarda hidrojen araçların dünyadaki iklim sorunlarına çözüm olmadığını söylemiş, elektrikli araçların galip geldiğini aktarmıştı.

Teknolojiyi 2026’da farklı markalardan 10.000 araçta görebiliriz

Patentte karşımıza çıkan Kraftwer Tubes’un kurucusu Sascha Kuhn da patentte gördüğümüz çözümün en büyük avantajının polimer yakıt hücrelerinden çok daha ucuza üretilebilmesi olduğunu ifade etti. Kuhn ayrıca, Kraftwer Tubes Volkswagen’le ortaklaşa başvuru yapsa da yalnızca Alman otomobil deviyle çalışmayacaklarını da ekledi.

İş insanı açıklamalarında, üreticiden bağımsız olarak teknolojilerini 2026 yılında birçok araçla piyasaya sürmeyi amaçladıklarını aktardı ve farklı otomobil şirketlerine ait 10.000 araçta görebileceğimizi ifade etti. Kuhn, bu üreticilerden birinin Nissan’ın premium otomobil markası Infiniti olabileceğini ekledi.

Bu tarz araçların nasıl bir geleceğe sahip olacağını ilerleyen yıllarda göreceğiz. Bu kadar yüksek menzilli bir otomobil çıkarmanın sektörde devrim yaratabileceğini de söylemeden geçmemek gerek.