2022 yılında çıkması beklenen Volkswagen ID.6'nın fotoğrafları Reddit'te ortaya çıktı. Şirketin yeni elektrikli SUV'unun tanıtımından aylar önce çıkan bu fotoğraflar, yeni modelin şık ve heybetli tasarımını gözler önüne seriyor.

Alman otomobil devi Volkswagen’in 2022 yılında piyasaya sürmesi beklenen yeni elektrikli SUV’u ID.6’ya dair yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Şirketin önümüzdeki aylarda araca dair yeni bir duyuru yapması beklenmiyor, ancak çıkan fotoğraflar tüm otomobil severleri heyecanlandıracak cinsten.

Şirketin elektrikli otomobiller için geliştirdiği modüler MEB platformu üzerine inşa edilen ID.6, yayınlanan rapora göre gücünü 82 kWH’lık bataryadan alacak. Dilerseniz ID.6’nın sahip olması beklenen özelliklerine ve ortaya çıkan fotoğraflarına daha yakından bakalım.

Yeni ID.6 en az 101 beygir güç üretecek

4,9 metre uzunluğa, 1,8 metre genişliğe ve 1,8 metre yüksekliğe sahip olması beklenen ID.6’da 7 adet koltuk bulunacak. Bagaj kısmında konumlandırılacak ekstra 2 yolcu koltuğunun, türünün diğer örneklerinde olduğu gibi açılır kapanır bir sisteme sahip olması bekleniyor.

ID.6, en düşük donanımında 101 beygirlik güce, daha pahalı bir donanım paketinde ise çift motorla desteklenen 200 beygirin üzerinde bir güce sahip olacak. 2022 yılında çıkması beklenen ID.6’nın sadece Avrupa pazarında mı yoksa Amerika’da da çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil, ancak ABD’deki SUV pazarında yaşanan yoğunluk göz önünde bulundurulduğu zaman Volkswagen’in ABD piyasasını göz ardı etmeyeceği öngörülüyor.