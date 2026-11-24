Dacia, 2028 yılında piyasaya süreceği yeni nesil yedi koltuklu Jogger modelini tarihinde ilk kez tamamen elektrikli motor seçeneğiyle sunacak.

Dacia, 2028 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil Sandero ile birlikte yedi koltuklu popüler modeli Jogger’ı da yenilemeye hazırlanıyor.

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Mevcut neslin başarılı formülünü koruyacak olan yeni Jogger, model tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir güç aktarma organı seçeneğiyle otomobil severlerin karşısına çıkacak.

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Maliyet avantajı için Sandero ile ortak tasarım

Mevcut modelin temel oranlarını ve pratik yerleşim düzenini koruyacak olan yeni Jogger, ön yüzünü geliştirme aşamasındaki yeni Sandero ile paylaşacak. B sütunundan itibaren genişleyen gövde ise MPV ile station wagon arasında konumlanan arka tasarımıyla iki ek koltuk sırasına ve makul bir bagaj hacmine ev sahipliği yapacak.

Dacia Tasarım Başkanı David Durand, ön camı öne alarak iç mekân genişliğini daha fazla vurgulamak istese bile Sandero ile aynı ön bölümü ve üretim hattını paylaşmanın markaya devasa bir maliyet avantajı sağladığını belirtiyor. Renault Grubu’nun mevcut teknolojilerinden yararlanan ve sıkı maliyet kontrolü uygulayan Romanyalı üretici, bu strateji sayesinde Jogger’ı rakiplerinden çok daha uygun fiyatla sunmaya devam edecek. Durand, Avrupa veya Çinli markalar dâhil hiçbir rakibin bu fiyat ve ağırlık seviyesinde gerçek bir yedi koltuklu otomobil sunamadığını, en yakın alternatiflerle aralarında yaklaşık 10.000 Euro fiyat ve 300 kilogram ağırlık farkı bulunduğunu belirtiyor.

Yeni platform ile hibrit ve tam elektrikli seçenekler

Yeni nesil Jogger’ın asıl büyük değişimi ise teknik altyapısında yaşanacak. Hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli versiyonları destekleyen Renault’nun esnek CMF-B platformu üzerine inşa edilecek model; Birleşik Krallık pazarında hibrit ve tam elektrikli seçeneklerle, diğer pazarlarda ise ek olarak sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) versiyonuyla satışa sunulacak.

Hibrit seçenekte mevcut modelden tanıdığımız 155 bg güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, küçük bir elektromotor ve batarya paketiyle eşleşmeye devam edecek. Yaklaşık 60 mpg (yaklaşık 4,7 lt/100 km) seviyesindeki karma yakıt tüketiminin yeni nesilde daha da iyileştirilmesi hedefleniyor. Tamamen elektrikli versiyonun batarya kapasitesi ise CMF-B platformunun sınırlarına göre şekillenecek. Şu an aynı altyapıyı kullanan Renault 4 ve 5 modellerinde yaklaşık 400 kilometre (250 mil) menzil sunan 52 kWh’lik batarya paketi yer alıyor.

Dacia CEO’su Katrin Adt, sadık müşteri kitlelerinin ihtiyaçlarına odaklandıklarını ve pazardaki bu benzersiz konumlarını geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade ediyor. İçten yanmalı ve elektrikli versiyonlar arasında fiyat eşitliğine yakın bir denge kurmayı amaçlayan Dacia, mevcut hibrit modelin 24.000 sterlinin altındaki başlangıç fiyatına yakın bir etiketle yedi koltuklu tam elektrikli bir aile otomobilini erişilebilir kılmaya hazırlanıyor.