Elektrikli Araçları Dört Dakikada Şarj Edecek Yeni Batarya Teknolojisi Geliştirildi

Rice Üniversitesi araştırmacıları, elektrikli araçları dört dakikada şarj edebilen ve üretim maliyetlerini yüzde 80 düşüren yeni grafit geliştirdi.

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük şikayeti olan uzun şarj süreleri yakında tarihe karışabilir. ABD'deki Rice Üniversitesi araştırmacıları, lityum iyon bataryaların kritik bileşeni sentetik grafiti yalnızca 0,2 saniyede üretebilen ve şarj süresini beş dakikanın altına indirmeyi vadeden yeni bir yöntem geliştirdi.

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Advanced Materials dergisinde yayımlanan çalışma, elektrikli araçları kısa bir kahve molasında tamamen şarj etme hedefine yaklaşıldığını gösteriyor. Yeni teknik, şarj hızını artırmanın yanı sıra üretim maliyetlerini, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını da ciddi oranda düşürüyor.

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Daha hızlı, ucuz ve çevreci üretim süreci

Mevcut bataryalarda lityum iyonlarının grafit içindeki yavaş hareketi şarj hızını kısıtlarken, geleneksel sentetik grafit üretimi de yüksek ısı gerektirdiği için oldukça maliyetli ve enerji yoğun bir süreçtir.

Rice Üniversitesi ekibi, petrol rafinasyonunun ucuz bir yan ürünü olan petrol kokunu az miktarda nikel bileşiğiyle karıştırıp anlık elektrik darbesiyle 2.500 santigrat dereceye ısıttı. Saniyenin beşte biri sürede oluşan yeni grafit yapısındaki geniş boşluklar, lityum iyonlarının çok daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Kalıntı nikelin yüzde 99'undan fazlası temizlendikten sonra bile malzeme bu özelliğini koruyor.

Batarya ömründen ödün vermeden dört dakikada şarj

Batarya anodu olarak test edilen yeni grafit, dört dakikada tam doluluğa eşdeğer şarj hızını başarıyla karşıladı ve 1.000 şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin yüzde 80'ini korudu. Yeni üretim yönteminin enerji tüketimini, sera gazı emisyonlarını ve maliyetleri yüzde 80'in üzerinde azaltabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, dört dakikalık sürenin şimdilik laboratuvar verisi olduğunu, gerçek sürüş koşullarındaki hızın batarya tasarımı ve şarj istasyonlarına göre değişebileceğini belirtiyor. Araştırmacıların bir sonraki hedefi, bu yöntemi ticari ölçekte de aynı kaliteyle uygulayabilmek.