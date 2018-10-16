Vücuttaki Morluklar Neden ve Nasıl Oluşuyor?

Bir yere çarptığımızda veya bir darbe aldığımızda vücudumuzda morluklar oluşmakta. Peki bunun tıbbi gerekçesi nedir?

Aslında vücutta oluşan morlukların çok ama çok basit bir açıklaması mevcut: Herhangi bir bölgeye aldığınız darbede derinin altındaki kılcal damarlar çatlıyor. Çatlayan damarlar da deri üstünden görülebilecek bir morluğa neden oluyor. Daha şiddetli darbeler veya yaralanmalar daha fazla kılcal damarın çatlamasına, böylece morluğun daha büyük bir bölgeye yayılmasına sebep oluyor.

Peki, morluğun geçme sürecinde renkten renge bürünmesi ve en sonunda kahverengi olduktan sonra eski haline gelmesinin nedeni nedir?

Konuyla ilgili konuşan King's College London doktoru Carsten Flohr şunları söylüyor: "Alyuvar hücreleri kendilerini çevreleyen dokuların içine girdiklerinde ölürler ve bağışıklık sistemini harekete geçirirler. Fagosit denen hücreler de onları içine çeker ve hemoglobini sindirir. Bu, mor mavi rengin sarı ve yeşile; daha sonra da kahverengiye dönüşmesine neden olan hemoglobin maddesidir. Bu dönüşüm iki hafta sürer."

Yaşlılarda ve derinin incelmesine sebep olan ilaçlar kullanan bazı hastalarda daha kolay morluk oluştuğu biliniyor. Bunun nedenini de küçük bölgelerdeki kılcal damar çatlaklarının dahi derinin ince olmasından ötürü görünür hale gelmesi olarak açıklayabiliriz.

BBC'nin bu konuyla ilgili hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.