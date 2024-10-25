ABD'nin Perakende Devi Walmart, Türkiye'ye Geliyor

En popüler perakende devlerinden biri olan Walmart'ın yakında Türkiye'de satışlara başlayacağı açıklandı.

ABD'nin en popüler perakende devlerinden biri olan Walmart’ın Türkiye pazarına gireceği açıklandı.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki Amerikan ticaret odaları tarafından düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, Türkiye’nin bölgesel ticaret merkezi rolü ve ABD ile olan ekonomik ilişkilerdeki gelişmeler masaya yatırıldı. Zirveye hükûmet yetkilileri, kalkınma ajansları, iş dünyası liderleri ve yatırımcılar katıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hedefi masaya yatırıldı

AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, zirve hakkında yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen etkinliğin ABD ile Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi açısından önemine değindi. Turnaoğlu, Türkiye’nin Avrasya’daki doğal merkez konumunun altını çizerek, bölgedeki ticaret ve yatırımın artması için Türkiye’nin ideal bir üs olarak görüldüğünü ifade etti.

Son yıllarda Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi yaklaşık iki katına çıkarak 40 milyar doları buldu. 2028-2029 yıllarına kadar bu hacmin 100 milyar dolara ulaşabileceğini öngören Turnaoğlu, Türkiye’deki Amerikan şirketlerinin sayısının ve yatırım miktarının artmakta olduğunu belirtti. Hâlihazırda Türkiye'de 60 milyar doları aşan Amerikan yatırımı bulunuyor ve ülkede faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin sayısı 2 bine yaklaşmış durumda.

Walmart, Türkiye'de neler satacak?

Turnaoğlu, ABD’nin perakende devlerinden Walmart’ın Türkiye’de açacağı ofiste ilk olarak mobilya ve dondurulmuş gıda gibi alanlarda tedarik sağlayacağını söyledi. Türkiye’nin ABD’ye otomobil, makine, tekstil, kimya ürünleri ve mobilya gibi çeşitli sektörlerde yaptığı ihracatın da arttığını belirten Turnaoğlu, Türk Hava Yolları’nın Amerika’ya 14 farklı şehre uçuş düzenleyerek iki ülke arasındaki kargo taşımacılığı ve e-ihracata katkı sağladığını ifade etti.

Gelecekte Walmart'ın diğer ürün kategorilerinin de ülkemizde satılıp satılmayacağı belirsiz ancak bu iş birliğinin getireceği sonuçların belirleyici faktör olacağı aşikâr.

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