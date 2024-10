Amazon, kasiyersiz ödeme teknolojisi Just Walk Out ile ilgili çalışmalarını azaltıyor ve Go marketlerinin sayısını düşürüyor.

Amazon, kasiyersiz ödeme teknolojisi Just Walk Out'u içeren market sayısını azaltmaya devam ediyor. E-ticaret devi, geçtiğimiz hafta New York'ta üç Go marketini kapattı.

The Information'ın Cuma günü doğruladığı bu bilgiye göre şu anda ABD genelinde sadece 17 Go marketi kaldı. (Amazon, Washington'da yakın zamanda yeni bir market açtığını belirtiyor.) Go marketleri, yapay zekâ sistemleri kullanarak müşterilerin aldıklarını izliyor ve kasiyerle ödeme yapmadan alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Amazon Go mağazalarının sayısı yarıya düştü

2023'ten bu yana Amazon Go mağazalarının sayısı neredeyse yarıya indi. Amazon ise yılın başlarında marketlerden Just Walk Out teknolojisini çektiğini ve daha küçük grab-and-go mağazalarına odaklanacağını duyurdu. Ancak bu odaklanma belli ki kendi mağazaları için geçerli değil. Amazon, Just Walk Out teknolojisini birçok üçüncü taraf markete lisanslamaya devam ediyor ve hala Go formatına ve teknolojisine bütünüyle bağlı olduğunu belirtiyor.

Amazon'un Just Walk Out teknolojisini geri çekmesi, şirketin bu alandaki stratejisini yeniden değerlendirdiğinin bir işareti olarak görülebilir. Şirket teknolojiyi kendi marketlerinde daha az kullanma eğiliminde olsa da üçüncü taraf marketlere lisanslamaya devam ediyor. Bu da Amazon'un teknolojiden tamamen vazgeçmediğini gösteriyor.

Şirketin bu teknolojiyi gelecekte nasıl konumlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.