Walmart, Yapay Zeka Tabanlı Mağazasının Açılışını Yaptı

ABD merkezli perakende satış mağazalar zinciri Walmart, Amazon'un kasiyersiz mağazası Amazon Go'ya benzer bir konsepte sahip yapay zekâ tabanlı mağazasının açılışını yaptı. Perakende devinin açtığı mağaza, Amazon Go mağazalarına göre oldukça büyük olmasıyla dikkat çekiyor.

Amazon'un kasiyersiz mağaza konsepti Amazon Go, geçtiğimiz yılın en dikkat çeken girişimlerinden biri olarak karşımıza çıkmış ve mağazacılığın geleceğine dair farklı bir bakış sunmuştu. Bir diğer ABD merkezli şirket Walmart da satış mağazalarında insan gücünü verimli kullanma yolunda ilk adımı attı ve Intelligent Retail Lab (IRL) ismindeki yapay zekâ tabanlı mağaza konseptini hayata geçirdi.

New York'un Levittown isimli bölgesinde hizmete giren mağaza; Amazon Go'nun aksine yapay zekâ sistemleri ve kameraları ödeme almak için değil; boşalan rafların tespit edilmesi, alışveriş arabalarının takibi gibi normalde çalışanların yürüttüğü işlerde kullanıyor. Toplanan bilgilerin kat personelleriyle paylaşıldığı mağazada iş gücünün verimli kullanılması hedefleniyor.

Yapay zekâ tabanlı sistemler kullanılsa da hâlâ kasiyerlerin ve belli sayıda çalışanın görevlendirildiği mağazalarda müşterilerin mahremiyet çekinceleri yaşamaması için verilerin yalnızca 1 hafta saklanacağı belirtiliyor. Walmart'ın bu girişiminin sonuçlarının nasıl olacağını zaman gösterecek fakat ABD merkezli iki dev şirketin mağazalarında yaptığı bu değişimlerin mağazacılığın geleceği için büyük önem taşıdığı kesin.