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OpenAI, Akıllı Telefon Kamera Şirketi Glass Imaging’i Satın Aldı! İyi de Neden?

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OpenAI, akıllı telefon kameralarına yapay zekâ dokunuşu yapan Glass Imaging'i 300 milyon dolar fiyata satın aldı.

OpenAI, Akıllı Telefon Kamera Şirketi Glass Imaging’i Satın Aldı! İyi de Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, yapay zekâ tabanlı donanım ve yazılım ekosistemini genişletme yolunda oldukça kritik bir satın alıma imza attı. The Wall Street Journal tarafından paylaşılan rapora göre yapay zekâ devi, akıllı telefon kamera teknolojileri geliştiren Glass Imaging girişimini satın aldı.

Gelen bilgilere göre bu satın alımın bedeli 300 milyon dolar olarak kaydedildi. 2019 yılında Kaliforniya'nın Los Altos kentinde kurulan Glass Imaging, bugüne kadar yatırımcılardan yaklaşık 30 milyon dolar fon toplamıştı.

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OpenAI, Akıllı Telefon Kamera Şirketi Glass Imaging’i Satın Aldı! İyi de Neden?
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Apple’ın portre modunu geliştirenler tarafından kurulmuştu

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Şirketin OpenAI çatısı altına girmesi, yapay zekânın sadece metin veya sesle sınırlı kalmayıp doğrudan optik ve görüntüleme sistemlerine entegre edileceğinin en net göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Glass Imaging'in arkasındaki kurucu ortaklar Ziv Attar ve Tom Bishop, teknoloji dünyasının hiç de yabancı olmadığı iki isim. Eski Apple mühendisleri olan ikili, daha önce Cupertino merkezli teknoloji devinde iPhone’ların efsanevi Portre Modu özelliğini geliştiren ekibe liderlik etmişlerdi.

İkilinin bu köklü geçmişi, Glass Imaging bünyesinde yürüttükleri çalışmalara da doğrudan yön verdi. Şirket, yapay zekâyı fotoğraflar çekildikten sonra rötüş veya düzenleme yapmak için değil, doğrudan çekim anında kamera sisteminin fiziksel boyut sınırlamalarını aşmak amacıyla kullanıyor. Derin sinir ağları vasıtasıyla farklı akıllı telefon modellerinin optik karakteristiklerini öğrenen sistem, deklanşöre basıldığı an en optimum ve kaliteli görüntünün elde edilmesini sağlıyor.

OpenAI tarafı konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da bu hamle, şirketin uzun süredir konuşulan donanım planlarıyla tam olarak örtüşüyor. Sektördeki iddialara göre yapay zekâ devi; akıllı telefonlar, akıllı kulaklıklar ve ekranı olmayan taşınabilir AI asistan donanımları üzerinde çalışıyor.

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