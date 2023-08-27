Korkmayın, Doom'un mobil oyunu gibi bir yapım bizleri karşılamayacak. Alışık olduğumuz Warframe'i telefonlarımızda deneyimleyeceğiz.

Kişisel bir anıyla giriş olacak fakat yıllar öncesinde oldukça düşük sistemli bilgisayarımı aldığımda o yaştaki ve o durumdaki her oyuncu gibi “düşük sistemli oyunlar” listelerinde gezer dururdum. Bu listelerden eksik kalmayan oyunlar arasında hep Warframe de olurdu. Oynanış videolarına baktığımda ise “böylesine güzel grafikleri olan bir oyun nasıl düşük sistem isteyebilir ki?” diye kendi kendime düşünüyordum.

Fakat Warframe’i hiçbir sıkıntı olmadan -kaotik pazar yerini saymazsak- oynayabilmiştim. O zamanlar Warframe benzeri bir seçenek olmadığını da düşünürsek bu oyunda -diğer birçok oyuncu gibi- editörünüz olarak ben de çok vakit geçirdim. Şimdiyse yapımcı şirket, bizim gibi Warframe sevenleri, oyunun mobil versiyonuyla müjdeledi.

Daha önce duyurulan oyun, şimdi ön siparişe açıldı. 2024’te iOS için çıkış yapacak.

Oyunun resmi sitesinde paylaşılan bilgiye göre Warframe, net bir tarih verilmemekle birlikte 2024 yılında (App Store sayfasına göre tam olarak 20 Şubat 2024'te) sevenleriyle iOS platformunda buluşacak. Şu anda bu bağlantıyı kullanarak veya aşağıdaki linkten oyunun App Store sayfasına ulaşıp ön sipariş verebiliyorsunuz. Oyunu çıktığında bir yerlerde görüp oynamayı planlıyorsanız da belirtmemiz gerekiyor ki geliştirici, oyunun çıktığı gün girenlere, özel bir ödül verecek. Bu yüzden ön sipariş vermek isteyebilirsiniz.

Oyunun nasıl olduğuna gelirsek; korkmayın, Doom’un mobil versiyonu gibi olmayacak. Resmi siteye göre bu oyun da bilgisayardan ve konsollardan alışık olduğumuz online co-op (eşli) Warframe deneyimini akıcı, yüksek kaliteli ve ücretsiz biçimde mobilde sunacak. Tek farkı ise elinizdeki bir cihazda, istediğiniz yerde Warframe’i oynayabilme imkânı olacak.

Warframe Mobile’dan henüz bir oynanış videosu gelmedi fakat ekran görüntülerinden oynanış şeklini kestirebiliyoruz. Bunun haricinde oyunda çapraz-ilerleme mekaniğinin bulunmasını umuyoruz.