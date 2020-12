Çevrimiçi yayın platformu HBO Max'e önemli yatırımlar yapan Warner Bros., pandemi dönemindeki krizi fırsata çevirmek için 2021'de çıkış yapacak filmlerini vizyon tarihlerinin ilk gününden yayın platformunda yayınlayacağını duyurdu.

COVID-19 pandemisi, tüm sektörlerde olduğu gibi sinema sektörüne de büyük yaralar açmış durumda. Sinema salonları kapalı olduğu için filmlerini beyaz perdeye çıkaramayan film yapımcıları, çözümü farklı yollarda aramaya devam ediyor. Son olarak Warner Bros.'dan eşi benzeri görülmemiş bir hamle geldi. Daha önce pek çok filmi ertelemek zorunda kalan Warner Bros., pandeminin hala geçmediğini ve bir süre daha devam edeceğini gördüğü için milyonlarca dolarlık bütçelere sahip filmlerini çevrimiçi yayın platformu HBO Max'e getireceğini duyurdu.

Daha önce Wonder Woman 1984 gibi filmlerin HBO Max'te yayınlanacağını duyuran Warner Bros., 2021 için de son derece iddialı bir karar almış gibi görünüyor. Warner Bros.'un yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında yayınlanacak tüm Warner Bros. filmleri vizyon gününde çevrimiçi yayın platformu HBO Max'te yayınlanacak.

The Matrix 4 vizyon tarihinin ilk gününde HBO Max'te olacak

Bu açıklamaya göre Warner Bros.'un önümüzdeki sene vizyona sokacağı The Matrix 4, Dune, Mortal Kombat, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Godzilla vs. Kong, Tom & Jerry, Space Jam: A New Legacy, Judas and the Black Messiah, The Many Saints of Newark ve In the Heights filmleri vizyon tarihlerinin ilk gününden itibaren HBO Max'te olacak.

4K Ultra ve HDR kalitesine sahip olacak bu yapımlar, vizyon tarihlerinden itibaren 1 ay boyunca HBO Max'te bulunacak ve sonrasında servisten kaldırılacak. Elbette burada akıllara HBO Max'in Türkiye'de yer almaması geliyor. Şu anda sadece ABD'de hizmet veren HBO Max'in diğer ülkelerde nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

İlk günden korsan tehlikesi altında

Bu filmlerin ilk günden çevrimiçi olarak yayınlanacak olması korsan riskini de önemli ölçüde artırıyor. ABD dışında başka ülkelerde hizmet vermeyen HBO Max'in buna nasıl bir çözüm bulacağı bilinmezken, bu filmlerin diğer ülkelerde nasıl yayınlanacağı hakkında da elimizde bilgi bulunmuyor. İddialara göre HBO Max, bu filmlerle birlikte diğer ülkelerde de hizmet vermeye başlayabilir veya filmlerin sınırlı yayın haklarını Digitürk, D-Smart gibi yayın kuruluşlarına verebilir.

Peki sizler Warner Bros.'un bu hamlesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket bu filmlerle çevrimiçi yayın platformları arasında en büyük rakibi Netflix'e karşı bir koz yakalamayı başarabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

HBO Max'te yayınlanacak filmlerin çıkış tarihleri: