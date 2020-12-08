WarnerMedia'nın 2021 yılına ilişkin açıklamaları, Tenet filminin yönetmeni Christopher Nolan'ı çileden çıkardı. Yaptığı açıklamalarda, filmlerin salonlarla birlikte HBO Max'te yayınlanacak olmasının hiçbir ekonomik katkı sağlamayacağını söyleyen Nolan, HBO Max'in en kötü çevrimiçi dizi ve film platformu olduğunu ifade etti.

WarnerMedia, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamayla sinemaseverleri sevindiren bir haber verdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre yayın şirketi, 2021 yılında çıkacak olan tüm filmleri sinema salonlarıyla birlikte HBO Max'te yayınlayacaktı. İşte sinemaseverleri memnun eden bu durum, Tenet filminin yönetmeni Christopher Nolan'ı aşırı derecede rahatsız etmiş gibi görünüyor.

Nolan yaptığı açıklamalar ile dünyanın en büyük film stüdyosu için çalıştıklarını düşünen yapımcı ve oyuncuların, bir sabah uyandıklarında dünyanın en kötü çevrimiçi dizi ve film platformu için çalıştıklarını öğrendiklerini söyledi. Sadece bu sert açıklamayla da yetinmeyen ünlü yönetmen, Warner Bros.'a da sert çıktı.

"Ne kaybettiklerinin farkında değiller"

Christopher Nolan'a göre alınan bu kararın sebebi belli bile değil. Üstelik WarnerMedia, bu karardan ekonomik anlamda da hiçbir fayda elde etmeyecek. Warner Bros.'un bir filmi hem sinemalara hem de evlere ulaştırabilmek için inanılmaz bir güce sahip olduğunu söyleyen yönetmen, şirketin ne kaybettiğinin farkında bile olmadığını ifade ediyor.

Bu arada, Christopher Nolan, Warner Bros. için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü bu yönetmen, 2005 yılından beri Warner Bros. için çalışıp, dünyanın en çok izlenen bazı filmlerinin altına imza attı. İşte bu uzun soluklu ilişki, WarnerMedia'nın son kararının ardından sarsılacak gibi görünüyor. Ancak eylül ayı verilerine göre 73 milyon abonesi olan HBO Max'in, Nolan'ı neden bu kadar eleştirdiğini anlamak pek de mümkün değil.