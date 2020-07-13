Watch Dogs Legion Sistem Gereksinimleri Yüksek Olabilir

Digital Foundry tarafından aktarılan bilgiye göre Ubisoft, Watch Dogs Legion'ın önizleme sürümünde kalite sınırını 1080p 30fps'te çekmiş durumda. Bu da, oyunun optimizasyon konusunda en azından şu an için başarılı olmadığını düşündürüyor.

Ubisoft, dün gece Watch Dogs Legion için heyecanı daha da artıran bir sinematik fragman yayınladı ve böylece oyundan neler beklememiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Yayınlanan fragmanda oyuna dair öğrenemediğimiz belkide en önemli detay ise optimizasyonuydu.

Tahminler, Watch Dogs Legion’ın minimum ayarlarda oynamak için NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartının yeterli olacağı yönündeydi. Ancak Digital Foundry’e göre Watch Dogs Legion, sanıldığından çok daha yüksek bir minimum sistem gereksinimine ihtiyaç duyabilir. En azından önizleme sürümünün oluşturduğu beklenti bu yönde.

Ubisoft, ilginç bir şekilde Watch Dogs Legion’ın önizleme sürümüne 1080p çözünürlük 30fps yenileme hızı sınırı koymuş durumda. Bu nedenle Digital Foundry, oyunun önizleme sürümünü Nvidia’nın halihazırda en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 2080 Ti’da açmasına rağmen bu sınırları aşıp oyunu maksimum kalitede görüntüleyemedi.

Ubisoft’un bu ‘kalite’ kısıtlaması, Watch Dogs Legion’ın hala yeteri kadar optimize edilmediğini ve en azından şu anda ultra ayarlarda oynamak için çok ama çok güçlü sistemlere ihtiyaç olduğunu düşündürdü. RTX 2080 Ti’dan dahi daha güçlü sistemlere…

Tahmin edebileceğiniz gibi Watch Dogs Legion’da RTX yanı ışın izleme desteği bulunuyor. Ancak geliştiriciler, nehirler gibi bazı noktalarda SSR (ekran alanı yansıması) teknolojisi kullanıyorlar. Bu noktaların da RTX teknolojisi ile optimize edilmesinin ardından oyunu yüksek ayarlarda oynamak çok daha mümkün hale gelebilir.

Digital Foundry’ye göre oyunun bazı noktaları hala 2014 yılında piyasaya sürülen orijinal Watch Dogs kadar iyi görünmüyor. Ancak oyun, 29 Ekim 2020’de piyasaya sürüleceğinden geliştiricilerin oyunu daha iyi bir noktaya taşımak için hala biraz vakitleri olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Far Cry 6’nın ekran görüntülerini ve sinematik fragmanını izlemek için buraya, oyunun fiyatlarını incelemek için de buraya tıklayabilirsiniz.

Watch Dogs Legion oynanış videosu